Horóscopo del 22 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 22 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Estos son los horóscopos del Viernes 22 de abril del 2022, en el que encontraremos los consejos y recomendaciones de la astróloga del momento para atraer la abundancia a nuestras vidas.

ARIES

Este viernes estarás de suerte, el Sol será un impulso importante para tu vida, en el trabajo te falta creatividad, echa mano de tu imaginación para mejorar. Comienzas un buen periodo laboralmente, te van a salir nuevas oportunidades. Es un buen momento para conseguir el dinero o el apoyo que te hace falta. Pasarás tu tiempo libre junto a la familia y tendrás momentos muy agradables. Tienes un momento propicio para el amor, podrías encontrar pareja

TAURO

Este día inicia el fin de semana, el número 2 está por todos lados, todo irá en parejas hoy, a veces piensas que tu pareja abusa de tu cariño, pero no es así, tranquilo. Te resultará bastante sencillo que tu relación fluya como la seda, sabrás ponerte en la piel del otro y en lo que desea. Si te está pasando por la cabeza realizar ciertos cambios, deja las cosas como están, sería arriesgarte demasiado. Si actúas según tu propio criterio te irá muy bien, no te dejes influenciar.

GÉMINIS

Hoy viernes podrás darte cuenta que los proyectos nuevos que ideas para el trabajo van a funcionar muy bien. Te enfrentarás con una injusticia, pero no pierdas el control. La relación con tu familia será algo tensa, es mejor guardar las distancias. En el amor, si tienes actualmente una relación habrá muchas novedades, no caerás en la rutina. Puedes tener problemas por culpa de la burocracia, ten cuidado con los papeles. Tienes mucha vitalidad y ganas de viajar a sitios nuevos, hazlo si puedes.

CANCER

Con la llegada de este viernes puede que hoy preferirás no tener ningún sobresalto, preferirás mantener tus rutinas que serán las que te darán seguridad y bienestar. Tu hogar será hoy un verdadero refugio para ti, debes aprovechar para recargar energías suficientes para poder afrontar los retos pendientes. Si tienes molestias, serán de origen nervioso, procura relajarte más. Recuerda que la previsión en la salud es la mejor manera de estar sano, ten cuidado.

LEO

Hoy como cada viernes estas lleno de vitalidad y de energía, recibirás buenos influjos de los astros, serás una persona más serena y justa de lo habitual en el amor. Con diálogo y mano izquierda podrás conseguir mucho más de lo que piensas. No pierdas tu habitual contacto con la realidad, aunque un poco de fantasía en tu día a día no te vendría nada mal. Tus amigos estarán ahí para apoyarte, serán una parte muy importante, trata de corresponderles con una mayor atención.

VIRGO

Durante el día de hoy tendrás que poner de tu parte para darte cuenta que podrías sacar más rendimiento a tu trabajo si estuvieras más centrado en él. No te conviene para nada el ser espléndido, procura ser consecuente con tus decisiones económicas. Este viernes podrás disfrutar con tus amigos de buenos y divertidos momentos, sal un poco.

LIBRA

Este viernes será un día para recolectarte con tu yo interno, será muy sencillo escuchar lo que tiene que decir y como lo pasarás a los demás, podrás al mismo tiempo hablar y enamorar con tus palabras, desprenderás optimismo. Si tienes paciencia obtendrás tus frutos, tus esfuerzos no serán en vano. En temas de amor, tu atractivo está en alza y harás conquistas interesantes, estás en racha.

ESCORPIÓN

Este viernes en temas de amor debes ser muy prudente con lo que digas para no provocar celos en tu pareja. Deberías escuchar más lo que tu cuerpo intenta decirte, haz caso a los síntomas. Llevas un ritmo de vida bastante adecuado a tus necesidades y te sentirás bien. Tu optimismo es algo que los que te conocen admiran mucho, sigue así estas causando una buena impresión y de a poco todo va cambiando positivamente para ti.

SAGITARIO

Durante hoy viernes no cuentes a nadie lo que pretendes hacer, haz tus asuntos de manera privada. Es tiempo de poner punto final a peleas familiares y situaciones controvertidas. Te sentirás en armonía con lo que te rodea, con tranquilidad y muy bien. Tendrás mucha energía y te conviene descargarla sanamente, prueba con ejercicio. Descansa todo lo que puedas porque pronto vas a tener mucha actividad.

CAPRICORNIO

Este viernes comienza el fin de semana estando los astros bien posicionados en tu signo cualquier cosa bella que esté a tu alrededor despertará tu sensibilidad. En el amor, no te asombres si quien menos esperas empieza a cortejarte, despertarás envidias. Si analizas tu situación, descubrirás que no es mala, te agobias sin motivo. Cuando lleguen las tensiones intenta relajarte y que los nervios no te dominen.

ACUARIO

El día de hoy si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Este es un buen momento para hacer un balance de tu vida sentimental. Tienes una buena etapa en lo amoroso, estás con mucha seducción y harás conquistas, no dejes de creer en ti y en que puedes alcanzar tu potencial en esta nueva etapa que comienzas.

PISCIS

Para este viernes te devolverán un dinero o algo que prestaste hace tiempo, te vendrá bien. En el amor, si le das una oportunidad a tu pareja, te demostrará lo mucho que te quiere. Deberías tener más espontaneidad y dejar fluir tus sentimientos, te beneficiará. Haz caso de tu intuición y sigue tu primer impulso, te conducirá al éxito. Tu vida sentimental se está estancando, procura darle un giro de algún modo.