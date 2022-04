La nueva película de Marvel Studios fue prohibida en Arabia Saudita

Doctor Strange in the Multiverse of Madness no tendrá funciones en Arabia Saudita. De acuerdo a The Hollywood Reporter, la nueva película de Marvel Studios fue prohibida en aquel país y no podrá presentarse como lo hará en el resto del mundo a partir de la primera semana de mayo.

Por ahora no hay una razón oficial para esta sanción en contra de la cinta considerando que aún no es exhibida ni reseñada, sin embargo, todo apunta a que la decisión de Arabia Saudita tendría que ver con la aparición de America Chavez.

Al igual que en los cómics, la versión de America Chavez que la actriz Xochitl Gomez interpretará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness será parte de la comunidad LGBTQ. En ese sentido, The Hollywood Reporter explica que como la homosexualidad es considerada ilegal en zonas como Arabia Saudita, esta censura a Doctor Strange 2 simplemente se daría porque uno de sus personajes centrales es gay.

De hecho, la prohibición de estreno por la inclusión de personajes LGBTQ no solo ha afectado a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sino que solo en el caso de Disney también impactó los lanzamientos de Los Eternos y West Side Story en Medio Oriente.

