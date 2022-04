México | Alerta Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fraudes cibernéticos

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que continúa detectando el surgimiento constante de páginas que simulan ser dominios de Internet oficiales con un solo objetivo: intentar realizar fraudes cibernéticos a diferentes instituciones de gobierno y particulares, así como a la ciudadanía en general.

Ante el incremento de los procesos comerciales que lleva a cabo tanto de manera presencial como en línea, el Instituto exhorta a la gente interesada en participar en sus Subastas a Martillo o Electrónicas, estar alerta en los dominios de Internet en los que navega, a fin de no caer en engaños o intentos de fraude que se llevan a cabo en páginas falsas y ajenas a los sitios oficiales de la institución.

Hay perfiles y dominios en la red, muchos de los cuales surgen cuando se aproxima alguna Subasta del Instituto, como sucede en esta ocasión cuya Segunda Subasta Regional se llevará a cabo en el estado de Guanajuato la semana entrante, y en los que sus creadores pretenden engañar al público en general, al realizar operaciones fraudulentas de compra-venta de bienes muebles e inmuebles.

Por lo anterior, el Instituto recuerda a la ciudadanía que únicamente realiza ventas de bienes muebles, inmuebles y activos financieros en sus tres modalidades de Subastas: a Martillo, a Sobre Cerrado y Electrónicas.

En este sentido, para no poner en riesgo el patrimonio de la ciudadanía, se advierte que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no vende bienes a través de redes sociales o vía correo electrónico, no tiene intermediarios, tampoco realiza remates y mucho menos pide anticipos. Las Subastas del Instituto son eventos públicos y transparentes, reitera.

Ante esa situación, solicita confirmar los dominios en línea en que realiza su navegación para no ser estafado; y, en caso de que alguien haya sido víctima de alguna operación fraudulenta, exhorta a denunciar el hecho ante la fiscalía más cercana a su domicilio y, al mismo tiempo, reportar el incidente a estos correos institucionales: [email protected] [email protected] y [email protected]

Es importante aclarar que los sitios oficiales del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado son: https://www.gob.mx/indep; http://subastas.indep.gob.mx y las redes sociales: Twitter: @IndepOficialMex; Facebook: @IndepOficialMex; Instagram: @indepoficialmex; YouTube: IndepOficialMex. Por ello, se invita a la sociedad a no dejarse sorprender ni engañar por sitios electrónicos apócrifos.