¡Picante! Continua la pelea entre Omar Enrique y Arcángel (+Video)

El cantante Arcángel usó sus redes sociales para responder al artista, Omar Enrique, quienes se han enmarcado en una pelea sobre Venezuela y hacer música.

Luego de que Arcángel dijera hace unos días que no haría conciertos en Venezuela hasta que no existiera democracia, Omar Enrique lo llamó «ridículo». Pero la pelea no terminó allí. Arcángel respondió al cantante de merengue diciéndole: «Yo estoy entre los mejores reguetoneros de la historia y cobro por un show lo que seguro tú tienes que hacer 500 bodas, 400 babyshower y no se cuantos 15 años para tú llegarle a un cheque mío».

Arcángel aseguró al final del video que aunque aún no viene a Venezuela, tiene un cariño profundo por sus ciudadanos.

🔥 Arcangel le responde a Omar Enrique | “Yo estoy entre los mejores regatoneros de la historia y cobro por un show lo que seguro tú tienes que hacer 500 bodas, 400 babyshower y no se cuantos 15 años para tú llegarle a un cheque mío”.



JAJAJAJA la partió el Cangri 🤣😎🔥 pic.twitter.com/qtsyaN16Of — Oliver López Cano ® (@OliverLopezCano) April 22, 2022

