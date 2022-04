Dentro de una misma elaboración se pueden hacer multitud de variaciones y algunas veces se atina tanto con la combinación que se hacen incluso famosas. Ese es el caso de esta receta, una forma particular de cocinar pollo frito que ha tenido muchísimo éxito y que surgió en un restaurante del que ahora hay franquicias en una gran cantidad de países.

Este pollo frito al estilo Kentucky queda jugoso y crujiente y se trata de una receta que podemos elaborar en casa y que recuerda mucho a la que se prepara en la famosa franquicia aunque la receta original es secreta. Se trata de trozos de pollo que se marinan en una mezcla de especias y se rebozan de nuevo con especias, aportando un fantástico sabor y aroma.

En la receta verás que la lista de especias utilizas es larga pero puedes (y debes) añadir la cantidad y tipos a tu gusto. También conocerás algunos consejos y recomendaciones para una buena fritura crujiente y nada aceitosa.

Ingredientes para preparar pollo frito al estilo Kentucky, jugoso y crujiente (4 personas):

2 pechugas de pollo (suelen pesar unos 500 gr).

Para el marinado: 200 gr de harina de trigo. 2 cucharaditas de postre de pimentón dulce. 1/2 cucharadita de postre de (todas secas y puedes cambiarlas a tu gusto, tanto añadir otras como quitar algunas): Pimentón picante. Curry. Estragón. Tomillo. Eneldo. Jengibre molido. Mostaza molida. Cebolla en polvo. Pimienta negra molida. Sal. Agua, unos 300 ml.

Para rebozar: 100 gr de harina de trigo. 1/4 de cucharadita de postre de las mismas especias que antes: pimentón dulce, pimentón picante, curry, estragón, tomillo, eneldo, jengibre, mostaza, cebolla, pimienta negra y sal.

Aceite de oliva o de girasol, cantidad suficiente para freír.

Preparación, cómo hacer la receta de pollo frito al estilo Kentucky, jugoso y crujiente:

Corta las pechugas de pollo en trozos como prefieras, a mi me gusta hacerlo en tiras gruesas y que no queden todas iguales. En un bol pon los ingredientes del marinado: la harina de trigo, el pimentón dulce, el pimentón picante, el curry, el estragón, el tomillo, el eneldo, el jengibre, la mostaza, la cebolla, la pimienta negra y la sal. Mezcla con unas varillas. Incorpora el agua aunque no toda y mezcla con las varillas. Si ves que la consistencia es parecida a unas natillas no añadas el resto del agua, solo añádela si la mezcla ha quedado demasiado densa y le cuesta caer de las varillas si la levantas. La idea es que se quede en un punto medio para que tampoco esté demasiado fluida y se resbale del pollo después. Echa el pollo en el bol, mezcla un poco y finalmente empújalo hacia el fondo para que quede bien sumergido. Tapa el bol con papel film y déjalo en la nevera durante mínimo 1 hora aunque lo ideal es que lo dejes reposar de un día para otro. Cuando vayas a rebozar el pollo prepara la mezcla del rebozado con la harina y todas la especias: pimentón dulce, pimentón picante, curry, estragón, tomillo, eneldo, jengibre, mostaza, cebolla, pimienta negra y sal. mezcla un poco con una cuchara y ya la tienes lista. Ve sacando los trozos de pollo cubiertos de la marinada y pásalos por la mezcla del rebozado, que queden bien cubiertos por todos lados. Déjalos en una bandeja o plato aparte para que se asienten un poco. y hasta que termines de rebozarlos todos. Para freír el pollo puedes hacerlo en sartén y también en freidora: En freidora: prográmala a 170ºC y cocina los trozos de pollo alrededor de 4-5 minutos, dependiendo del grosor que tengan. Cuando lleven 3 minutos dales la vuelta para que se cocinen de forma homogénea por ambos lados. En sartén, cazo u olla: calienta abundante aceite en una sartén, cazo u olla pero sin llegar al punto de que humee. Cocina el pollo unos 5 minutos en total, procurando moverlos o darles la vuelta cuando lleven 3 minutos. Deja los trozos de pollo frito Kentucky en un plato cubierto con papel de cocina para que suelten el exceso de aceite.

Tiempo: 45 minutos más el tiempo de reposo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lleva el pollo recién frito a la mesa pero espera 3 o 4 minutos antes de comerlo porque estará muy caliente aún. Eso si, tampoco te esperes mucho ni lo frías con demasiada antelación porque recién hecho es como más rico está, jugoso por dentro y sobre todo crujiente por fuera. Si te sobra puedes conservarlo en la nevera 2 o 3 días pero al recalentarlo en horno o en microondas ya no quedará crujiente. También puedes congelarlo frito o sin freír.

Disfruta de este fantástico pollo que queda tierno y muy sabroso gracias a la marinada en la que se deja reposar y por fuera crujiente con el ligero rebozado que lleva y que además queda con ese característico aspecto caótico. Las especias hacen que el sabor sea potente y fantástico y que el pollo tenga un aroma de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de pechugas de pollo frito al estilo Kentucky, jugoso y crujiente:

La principal variación que puedes hacer es cambiar las especias, ya sea de proporción entre ellas o incluso eliminar algunas que no te gusten y añadir otras. El romero, la mejorana o el ajo en polvo no están en la lista pero también le sentarían genial a esta receta. Y si quieres que el toque picante se note más sustituye el pimentón dulce por pimentón picante.

Consejos:

Si quieres darle un plus de sabor utiliza pollo campero, que además estará más jugoso. Además esta receta puedes prepararla con las partes del pollo que prefieras, por ejemplo alitas o muslos quedan fantásticos así cocinados.

Procura no freír el pollo a una temperatura demasiado alta, que el aceite no esté humeando porque puede pasar que el rebozado se dore demasiado rápido pero el pollo aún no esté bien cocinado por dentro.