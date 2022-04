España | Yurena confiesa el parentesco que tiene con un integrante de Pignoise

La cantante e influencer Yurena se ha convertido en una de las celebridades más conocidas de la pequeña pantalla. Hace tan solo unos meses, la artista demostró sus dotes culinarios en el programa de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, de Mediaset, medio donde abrió su corazón y se sinceró sobre varios aspectos de su vida y su carrera profesional.

Recientemente, la artista ha atendido al medio ‘Fórmula TV’ en el festival Horteralia para hablar sobre su trayectoria y sus dotes como cantante en un mundo tan complicado como el de la industria musical. Según ella, lo de cantar es algo que su familia lo lleva en los genes. Unas declaraciones donde señaló que, de hecho, es familiar de uno de los integrantes de la banda española Pignoise.

Para ser más precisa en su palabras, Yurena revelaba el nombre del artista con el que comparte parentesco familiar. Pero, aunque no se trata de un familiar muy cercano, no ha dudado en dar el nombre de Álvaro de Benito. Al parecer, el vocalista y exfutbolista del Real Madrid comparte muchas similitudes con ella y la artista no dudó en explicarlo.

«Lo de cantar es genético: el hijo de una prima de mi mamá es Álvaro de Benito, de Pignoise», revelaba Yurena en la entrevista. Asimismo, ha querido señalar que le gustaría realizar en algún momento una colaboración juntos. Eso sí, aunque la música de ella y la de la popular banda sean «esencias distintas».

Por el momento, el cantante Álvaro de Benito no se ha pronunciado al respecto. Pero, las declaraciones de Yurena no han dejando indiferente a nadie. Eso sí, para saber si esa ansiada colaboración musical que tanto desea la intérprete se hace realidad habrá que esperar un poco, puesto que, al menos por ahora, no se conocen más detalles al respecto.