La gasolina subsidiada «es un mito» en muchas regiones de Venezuela

El Gobierno de Maduro otorga mensualmente un cupo para obtener gasolina subsidiada a través del Sistema Patria, sin embargo, muchos venezolanos aseguran que esto, lejos de ser un beneficio, es una traba que complica la distribución de combustible.

Así lo manifestó para Noticias Todos Ahora José Ángel Bravo, habitante del estado Táchira. «En los años que llevo surtiendo gasolina en el estado Táchira, no he podido surtir ni la primera vez combustible subsidiado», dijo el ciudadano, quien es motorizado.

«Yo creo que eso es un mito, por lo menos aquí en el estado Táchira. No he visto alguna bomba que preste servicio de manera subsidiada». Además, añadió que son muchas las irregularidades en la mayoría de las bombas internacionales, denunció que «abren tarde, cierran temprano, se colean y algunos tienen beneficios por parte de los funcionarios».

Por su parte, Daniel Cárdenas, también habitante del Táchira, consideró que «hace bastante tiempo en el estado Táchira no existe una sola bomba con gasolina subsidiada». Condenó que, a pesar de que pagan la gasolina a precio internacional, siguen haciendo colas, existen restricciones por placas y hay abuso de las autoridades».

Gasolina subsidiada en Caracas

Por su parte, un conductor de la ciudad de Caracas llamado Deivis Vera calificó como «muy engorroso» el nuevo mecanismo para surtir gasolina subsidiada. Sin embargo, consideró que antes pasaba más horas haciendo cola y el tiempo se ha reducido, incluso a una hora.

Sobre el nuevo cupo de gasolina precisó: «A mí me lo activaron, pero es bastante complicado para el que no sabe», dijo. Además denunció las fallas en el sistema: «Se cae el sistema y nadie puede echar gasolina, eso es lo malo». Señaló que el problema más común es que no pasa la huella.

Nueva Esparta

En Nueva Esparta, la ciudadana Maricel Mata también consideró que surtir gasolina subsididada es muy complejo en esta entidad. «Todo es un proceso con la gasolina ahorita. A veces no tenemos cómo movernos. Si no tenemos gasolina se nos muere un paciente porque no tenemos ni ambulancia ni carro».

Además, Mata añadió que la irregularidad más frecuente es el problema de la huella. «En la página sale que tengo suficiente cupo y cuando voy a echar no hay sistema, se cae, todo es un problema».

En Lara el problema para surtir gasolina subsidiada no es muy diferente

La ciudadana Mariángela Castro denunció que los funcionarios someten a las personas a largas colas, usan el cupo de gasolina de subsidiada pero cobran el precio en dólares. «Ponen a la gente a sufrir haciendo esas colas en donde tienen que esperar uno o dos días para poder surtir gasolina. Además, hay bombas que pasan la huella pero les quitan igualmente los cinco o diez dólares».

En Bolívar el problema con la gasolina cada vez es más grande

El ciudadano Keiner Medina declaró en exclusiva para Todos Ahora que el problema de la gasolina en el estado Bolívar «cada vez es más grande»:.

Medina consideró que el nuevo esquema de subsidio «no resuelve en nada el problema». «Al punto en el que estamos no se ha logrado, ni una sola vez, surtir en una bomba subsidiada, por las colas y el tiempo». El ciudadano consideró que si logran surtir correctamente las bombas de gasolina se resolvería el problema en gran medida.

Sucre tuvo algunas mejoras

Según las declaraciones de Cherwin Castro, habitante del estado Sucre, las condiciones para surtir combustible «mejoraron un poco». Sin embargo, señaló que el nuevo esquema dificultó más el acceso a la gasolina. «La gasolina no llega el día que es. Hace poco le tocaba el día a las placas 5 y 6, no llegó gasolina y no le echaron».

Castro señaló que le gustaría que todo fuera como antes. «Me gustaría poder llegar, surtir gasolina e irme a mi casa, sin hacer colas».

