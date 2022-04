Perú | Elvira Barrios preocupada por la situación de la Nación

Elvira Barrios , presidente del Poder Judicial señaló que los poderes se deben poner de acuerdo para salir de la crisis política

Elvira Barrios, presidente del Poder Judicial, señaló que el presidente Pedro Castillo le manifestó que queria convocar al Consejo de Estado lo antes posible, esto se da luego que no haya puesto una fecha para atender la crisis que atraviesa el país.

“Le he expresado mi desazón, precisamente, por la carta en la que pone una fecha abierta para la reunión (del Consejo de Estado). Pero me ha expresado la posibilidad muy cercana de volvernos a reunir para tratar estos temas de Estado”, declaró.

En la misma línea , señaló que converso con el representante de Perú Libre, durante la ceremonia por el 25 aniversario de la Operación Chavín de Huántar, donde mostró su inconformidad, ya que el presidente no respondió de forma concreta una respuesta.

Asimismo, advirtió que las instituciones deberían cómo en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que preside Pedro Castillo, así como la CAN .

“Hay una gran crisis en el país y la única forma de salir de esta crisis es que los órganos constitucionales y poderes del Estado articulen medidas y dicten disposiciones para poder dictar lo más adecuado”, finalizó Barrios.