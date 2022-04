Colombia Diana Osorio presentó a Francia Márquez en Medellín

El pasado viernes 22 de abril estuvo en Medellín Francia Márquez, la candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, la cual fue presentada ante los asistentes de un evento de campaña por Diana Osorio, la gestora social de la capital antioqueña y esposa del alcalde.

“Desde Medellín y para Colombia, Francia Márquez vicepresidenta de Colombia. Verónica, primera dama y gestora social de la Nación, bienvenidas”, fueron las palabras que mencionó la gestora social Diana Osorio en la presentación de la candidata por el Pacto Histórico en el evento denominado Colombia es mujer.

La participación generó diferentes críticas debido a que se le comenzó a atribuir una supuesta participación en política y un guiño de la Alcaldía de Daniel Quintero a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Sin embargo, Diana Osorio no incurrió en ninguna conducta no permitida, pues aunque se denomine “gestora social”, en lugar del tradicional “primera dama” en realidad no es funcionaria pública.

Incluso, su relación con el alcalde de Medellín no la inhabilita para dar su apoyo a algún candidato, siempre y cuando no lo exprese en eventos y espacios de la Administración.

Cabe recordar que en un momento, antes de que se eligiera a Francia Márquez como la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, el nombre de Diana Osorio sonó para ocupar esa candidatura.

Para leer más noticias de política ingrese aquí.

Vamos a vencer el miedo para vivir sabroso. El cambio es con las mujeres, o no será. Gracias Medellín, Gracias Antioquia. Si ustedes cambian, Cambia Colombia. #ColombiaEsMujer#VamosAVivirSabroso #FranciaLaViceDelCambio pic.twitter.com/spxqJnabMR — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 23, 2022