Consejos para mantener tu cuenta de Instagram protegida

La aplicación y red social de origen estadounidense llamada Instagram compartió algunos consejos para que los usuarios mantengan su cuenta protegida y segura.

Comprobación rápida de seguridad

El verano pasado, la aplicación presentó la comprobación rápida de seguridad para las personas cuyas cuentas podrían haberse hackeado. Ahora, esta función está disponible para todas las personas en el mundo.

La comprobación rápida de seguridad guía a las personas para que puedan proteger su cuenta, por ejemplo, verificar la actividad de inicio de sesión, revisar la información del perfil, confirmar qué cuentas comparten la información de inicio de sesión y actualizar la información de contacto para la recuperación de la cuenta (como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico).

Para realizar la comprobación rápida de seguridad, ve a tu perfil y toca el menú que se encuentra en la esquina superior derecha. Luego, toca «Configuración», «Seguridad» y «Comprobación rápida de seguridad».

Para proteger tu cuenta, asegúrate de tener una contraseña segura y activar la autenticación en dos pasos.

Administrar tu actividad en Instagram

Las personas podrán administrar (eliminar, archivar, etc.) de forma masiva su contenido (publicaciones, historias, videos y reels) y sus interacciones (comentarios, Me gusta, reacciones a stickers de historias, etc.).

Además, las personas podrán ordenar y filtrar su contenido y sus interacciones por fecha, y buscar comentarios, Me gusta y respuestas a historias en un intervalo de fechas específico, todo en un solo lugar. También podrán usar esta sección para encontrar contenido que eliminaron o archivaron recientemente, acceder a su historial de búsqueda, ver los enlaces visitados y la cantidad de tiempo que pasaron en la plataforma, y descargar su información.

Acceder a tu cuenta con la ayuda de tus amigos

Para ayudar a las personas que perdieron acceso a sus cuentas, estamos probando una función con la que una persona puede pedir a un amigo que confirme su identidad para recuperar el acceso a la cuenta. Pronto tendremos más información para compartir sobre esta función.

