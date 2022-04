El despelote que está causando Eladio Carrión en Venezuela con cada publicación que hace (Videos y reacciones)

Desde su llegada al país, Eladio ha generado cientos de reacciones en su contra

Hace algunos días el cantante puertorriqueño Eladio Carrión llegó a Venezuela para deleitar a sus fanáticos con sus mayores éxitos, además, no ha dudado en recorrer un poco del país sureño mostrando cada momento en sus redes sociales. Es así como Eladio compartió un vídeo dónde expresaba a todo pulmón que «Ama a Venezuela».

Asimismo, este vídeo no tardó en provocar críticas pues también es sabido que Omar fue contratado para cantar en la fiesta de 15 años de la hija del merenguero Omar Enrique, quién mantiene un vínculo con el gobierno de Venezuela. Además también estuvo ofreciendo una presentación en compañía de otros artistas como Noriel, Neutro Shorty y Big Soto.

«Mucho amor pero a los dólares»

«Mientras consiga dólares del narco gobierno por supuesto que la va a amar. Y esa gente del gobierno están buscando llevar a esos artistas para poder prender la lavadora y vieron que esa es un muy buena forma»

«Que pasee también en el metro de Caracas»

Además de esto, el reggaetonero también visitó el popular barrio más grande de Latinoamérica «Petare», mostrándose emocionado mientras compartía con sus fanáticos.

«Ya cantamos en Petare. Tempranito, 10am, no me podía ir sin cantar aquí. Siempre he querido cantar aquí, ha sido un sueño para mí» expresó Carrión.

La visita del cantante a este barrio también generó comentarios por parte de los usuarios, sin embargo, Eladio sigue actualizando sus redes sociales con contenido sobre su visita al país.

por Gossipvzla

