Perú | Carnecitas (24/04/2022)

La expresidenta de la CONFIEP, María Isabel León, consideró que el Gobierno del presidente Pedro Castillo no tiene “una brújula clara” y, por lo tanto, toman “medidas improvisadas”.

“Estamos ya acostumbrados en estos nueve meses a escuchar promesas que no se cumplen, a escuchar a un presidente que no dice la verdad, que no cumple su palabra y no gobierna con la verdad”, indicó León.

En ese sentido, manifestó que el jefe de Estado “está incendiando todas las instituciones del país y llevándonos por una senda que es muy preocupante para los 33 millones de peruanos”.

“Tenemos ahora a un presidente que ha sido subido a un carro electoral, a un partido como Perú Libre que no soñó con llegar a la presidencia definitivamente y que tiene un programa de corte marxista y que pretende estatizar las empresas”, añadió.

El analista político Jorge Villena señaló que los comandos Chavín de Huántar vencieron al “marxismo armado”, pero el político se encuentra en el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Sostuvo que los marxistas tienen la “consigna de infundir odio en la población” peruana. “El marxismo político está vivito y coleando y hoy día tiene el poder. El marxista es un sociópata que odia al país”, manifestó.

La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), reveló que el premier Aníbal Torres posee acciones valoradas en 100 mil dólares en el holding Credicorp.

Yaya manifestó que, por tal motivo, Torres “tiene una incompatibilidad” para ocupar el cargo de titular del Consejo de Ministros.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski le pidió al Poder Judicial que declare prescrito y se archive la investigación preparatoria en su contra por el caso de la Carretera Interoceánica Norte, vinculado a Odebrecht.

A través de un recurso de excepción de prescripción, la defensa del exjefe de Estado manifestó que el presunto hecho delictivo tuvo lugar el 25 de abril del 2005, por lo cual a su criterio, el plazo máximo de 15 años que indica la ley para investigar este caso venció el 25 de abril del 2020.

Sin embargo, la Fiscalía y Procuraduría para casos Odebrecht y Lava jato solicitaron que sea declarado infundado el pedido de PPK luego de expresar que el Ministerio Público comenzó una investigación preliminar sobre este caso el 1 de abril del 2019.

El vocero de la bancada Somos Perú, José Jerí, se mostró en contra del cambio de Constitución, tal como lo anunció el presidente Pedro Castillo.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, instó al presidente Pedro Castillo a realizar cambios en el gabinete ministerial.

“Hemos visto con mucha preocupación cómo se ha generado un clima de conflictividad social, yo diría a niveles que no hemos visto en muchos años, pero lo más grave es que dejaran que lleguemos a este nivel”, indicó Caipo.

“La pregunta es por qué el Gobierno está reaccionando tarde. ¿El tema tiene que ver con la falta de capacidad?, ¿tiene que ver con que se distraen en atender las propias crisis que ellos mismos están generando?”, cuestionó.

Fecha de publicación: 2022-04-24

