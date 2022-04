Chile | «Estudiar no hace mal»: Critican soberbia respuesta del Alcalde de Antofagasta a una vecina

Nuevamente el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (IND. ex Chile Vamos), se ve envuelto en una polémica mediante redes sociales, lo que se ha vuelto en una constante de su gestión municipal.

En esta oportunidad, el edil recibe cuestionamientos por la soberbia respuesta a una vecina de la comuna, que lo emplazó por la falta de soluciones por parte del municipio para evitar nuevos accidentes graves en la Avenida Salvador Allende, como el ocurrido el pasado fin de semana.

“Como no te preocupay (sic) de los accidentes en Salvador Allende, da una solución, Antofagasta no es solo la costanera“, emplazó la vecina mediante Facebook Messenger.

“Salvador Allende es problema del MOP escribió el edil“, desligándose del tema. Posteriormente añadió: “estudiar no hace mal“, aludiendo a una supuesta falta de preparación de la vecina.

“Usted es el que debe realizar gestión y reuniones o no es la mayor autoridad aquí, Salvador Allende es problema de todos“, respondió la vecina, sin embargo su descargo ni siquiera fue leído por la autoridad comunal o quien administre sus redes sociales.

Captura mensaje Messenger

La soberbia respuesta de la autoridad comunal, que además es una falacia ad hominem, se produjo a pesar de que el Alcalde Velásquez no cuenta con ningún tipo de título universitario o de educación superior. El edil afirma que en alguna oportunidad habría estudiado Psicología, pero en los hechos no egresó ni ha recibido ningún título de educación superior, siendo su nivel educacional el de cuarto medio.

Frente a estos hechos, el concejal Ignacio Pozo (PR) señaló que no es su intención polemizar con este tema, pero si cuestionó que se responda de esta forma a una válida consulta o crítica de una vecina.

“No sé si el mismo alcalde o su equipo de asesores respondieron de esa forma, para que tomen nota. Uno no puede responder mal, es verdad que a veces a algunas personas les puede faltar información, pero en ese caso uno debe ir explicando“, indicó Pozo.

El concejal añadió que “Esa no es una respuesta correcta. Puede que hayan personas que le hagan preguntas al alcalde y que no tienen estudios. Uno no sabe qué dificultades puedan haber tenido que no pudieron estudiar. ¿Quién es él para responder así?“, señaló el concejal Pozo.

“Él propuso una garita con fondos municipales. Entonces sigamos insistiendo, no nos quedemos en esa propuesta no fue aceptada y listo…sigamos aportando para que se concrete y entonces poder decir que se entregó una solución y el gobierno anterior no hizo nada“, cerró.

REDES SOCIALES DE VELÁSQUEZ EN LA MIRA

Las reacciones airadas e intolerancia del alcalde a las críticas u opiniones distintas a la suya en redes sociales ya han sido materia de polémica. El 7 de abril pasado la Contraloría ordenó a Velásquez desbloquear a todas las personas que mantiene bloqueadas en sus cuentas de redes sociales.

La resolución indica que cuando la autoridad transforma sus cuentas de redes sociales personales en una vía de comunicación de la institución debe someterse a las mismas reglas que las cuentas institucionales, por lo que está prohibido el bloqueo de usuarios.

Asimismo, la tutela laboral presentada por el abogado Marco Felipe Ascencio, ex asesor de confianza de Jonathan Velásquez, ha abierto una verdadera caja de pandora revelando antecedentes desconocidos del manejo de “la interna” en el municipio.

En ella indica que el Jefe de Gabinete del municipio, Diego Yañez Zuvic, tendría como verdadera función administrar cuentas de redes sociales oficiales y también cuentas falsas como una denominada “Antofaposting” para realizar “funas”, difamaciones y amenazas desde el anonimato a diferentes figuras públicas y autoridades que expresen una opinión contraria a la gestión de Jonathan Velásquez. Edil lo negó.