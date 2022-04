Colombia Federico Gutiérrez se reunió con empresarios en Cali para socializar su plan de gobierno

Este lunes, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se reunió con más de 600 empresarios de la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, con el fin de explicar sus propuestas en materia de educación, vías terciarias, crecimiento económico y desarrollo del campo colombiano.

Propuestas en las que trabajará Federico Gutiérrez

Según explicó Gutiérrez, su hoja de ruta fija tres aspectos fundamentales por trabajar: sacar a la gente de la pobreza, impulsar el campo, llegar con programas sociales a todas las regiones y buscar que la economía continúe por la ruta del crecimiento.

Educación

El candidato presidencial propuso llevar a un millón el número de estudiantes de estratos 1, 2, 3, inclusive 4, con cupos gratis en las universidades públicas de todo el país.

Así mismo, Federico Gutiérrez se comprometió a trabajar con los maestros de Colombia “para que tengan oportunidades reales con becas de maestrías y especializaciones” y así mejorar la calidad de la educación.

Recordó que de 10 jóvenes que logran terminar el bachillerato solo 4 tienen acceso a educación superior en Colombia. “Si uno mira la región pacífica, tiene una de las grandes brechas en cobertura de educación superior, que se ven muy reflejadas en el desempleo juvenil”.

Crecimiento económico

Fico Gutiérrez afirmó que para que el país avance con los programas sociales en todas las regiones, tiene que haber competitividad, productividad y un crecimiento económico sostenible.

“Hay que cuidar la economía, la tasa de crecimiento de largo plazo promedio en los últimos 20 años ha sido superior a 3.6 % y para que podamos avanzar, tenemos que crecer como mínimo, por encima del 5 % en los próximos cuatro años”, explicó.

Vías tercerías y el campo

El candidato presidencial se refirió a la necesidad que hay de construir y mejorar las vías terciarias en el país, como una opción para “llegar al campo y progresar”.

Precisó que su gobierno trabajará “para que los campesinos del país puedan sacar sus productos, tengan acceso a créditos blandos desde los micro, pequeños y grandes productores, ayudándoles a eliminar las barreras de intermediación para que les quede también la utilidad a ellos. Todo esto acompañado por los distritos de riego”.

Fico explicó que en las zonas del país donde no ha llegado el Estado reina la ilegalidad. Y planteó: “¿Qué hace un campesino si hay una zona donde no hay control territorial y la estructura criminal le dice: mire señor o señora, usted me va a sembrar esto, pero yo vengo, se lo pago y se lo recojo?”.

En ese sentido, destacó su propuesta por fortalecer a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que continúen enfrentando a la criminalidad y protejan a los ciudadanos, pero con un gran componente social que atienda a los campesinos con salud, con justicia, con seguridad, con educación y que no haya hambre.

Fico ratificó que en vías terciarias está proponiendo pasar de un billón de pesos anuales de inversión a tres billones anuales, para que haya vías que les permitan a los campesinos sacar sus cosechas.

“¿Saben cuánto hay represado hoy en los fondos de regalías? 14 billones de pesos, casi lo aprobado en la última reforma tributaria. Por eso debemos descentralizar y llevar las posibilidades las regiones para que los proyectos puedan salir adelante” enfatizó.

