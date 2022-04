Freddy Bernal pide investigación contra Laidy Gómez por corrupción

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, solicitó que se abra una investigación contra Laidy Gómez, exgobernadora de la misma entidad, por presunta corrupción durante su gestión.

“Yo pido a la Contraloría General de la República hacer las investigaciones al respecto, apegados al estado de Derecho, y pido a la Fiscalía activarse”, dijo Bernal.

Ahora es noticia: Vecinos de El Hatillo cumplen 11 días con problemas en el suministro de agua

Bernal pidió investigación contra Laidy Gómez

Freddy Bernal dijo que Laidy Gómez dejó un «desastre administrativo» y que «desvalijó» la gobernación durante su gestión. «¿Qué tú crees, señora Gómez, que se va a ir lisa? No, no, no. Para eso existe la ley. Usted desvalijó a la Gobernación. Usted es indolente», dijo.

Entre las irregularidades mencionadas por Bernal están las malas condiciones en las que, presuntamente, halló el Hospital Central de San Cristóbal. Aseguró que este se encuentra en «deplorables condiciones».

“Me informaron que desde hace tres años había 80 personas esperando para operarse. Qué desidia y abandono”, declaró.

Finalmente, también denunció la quiebra y presunto desvalijamiento de las instalaciones de la Lotería del Táchira.

Laidy Gómez respondió a las acusaciones

Por su parte, Gómez respondió a estas acusaciones y las calificó como «persecución política». Igualmente, le dijo a Bernal que «deje de estar distraído» con su persona y que solucione los problemas que aquejan a los tachirenses.

“Señor gobernador, deje de estar distraído conmigo, deje de estar persiguiendo a mis funcionarios y encárguese de promover, ante la Asamblea Nacional, la reactivación del proyecto de la CAF (hoy Banco de Desarrollo de América Latina)”, comentó Gómez.

Recordó las promesas de Bernal en campaña y dijo: “Le hago la sugerencia de manera respetuosa, partiendo de la premisa política que usted decía que a usted sí le iban a solucionar los problemas, porque usted era allegado al régimen”.

#24Abri Gobernador del Táchira está pasando liso es en su gestión. Sus únicas alocuciones son para amenazarme haciendo el papel de contralor, fiscal, juez y policía. Señor @FreddyBernal gobierne, por amor al Táchira gobierne! No hay luz

No hay agua

No hay gasolina

No hay gas pic.twitter.com/I6yWc3JgtK — Laidy Gomez (@laidygomezf) April 24, 2022

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.