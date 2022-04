Perú | Usan denuncia archivada para perjudicar a jefe de Control del MP ante JNJ

DENUNCIANTE NEGÓ HABER CONOCIDO TEXTO DE LA ACUSACIÓN

Juan Antonio Fernández Jerí fue imputado de haber pedido dinero, pero denunciante reveló que nunca leyó denuncia que firmó

La Junta Nacional de Justicia dejó en suspenso la juramentación del recién nombrado jefe de la nueva Autoridad de Control del Ministerio Público, el exfiscal superior Juan Antonio Fernández Jerí.

La decisión fue adoptada luego que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó reevaluar su nombramiento, argumentando que Fernández estuvo involucrado, el 2014, en una denuncia de la Procuraduría por haber supuestamente solicitado dinero para favorecer a un detenido.

Yanet Guerrero Mego es la ciudadana que indicó que Juan Fernández Jerí le solicitó S/ 80 mil para interceder ante el exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales, con la finalidad de excarcelar a su padre Domingo Guerrero Dávila, acusado de asesinato em Amazonas.

Sin embargo, dicha denuncia fue archivada el 2017 luego que la misma denunciante declarara que había sido elaborada por el abogado de la oenegé IDL, Juan José Quispe, y que ella no leyó la denuncia antes de firmarla.

Incluso reveló que la denuncia fue formulada como una estrategia para que el proceso judicial seguido a su padre sea trasladado a Lima.

DOCUMENTOS

La disposición 691-2017-MP-FN-FSCI, de fecha 29 de noviembre del 2017, resolvió declarar infundada la denuncia interpuesta contra Fernández Jerí. El procurador nunca impugnó dicha decisión ni se quejó ni apeló.

En la página 10 de dicho documento se señala que Yanet Guerrero Mego declaró que “no tiene conocimiento que las personas a las que denunció por delito de cohecho pasivo propio hayan recibido, pedido o tenido algún beneficio económico por su actuación en la investigación contra su padre (…) su denuncia ha sido formulada con la intención que el proceso judicial seguido en el expediente 69-2013 (…) sea trasladado a Lima (…) quien elaboró esa denuncia fue el abogado Juan José Quispe y que no leyó la denuncia antes de firmarla”.

DESCARGO ANTE JNJ

Sobre la razón por la que no se informó de este caso a la JNJ es porque dentro de las bases del concurso no se indica que el postulante deba mencionar los casos archivados. Sin embargo, Fernández dejó en claro que no hubiese tenido ningún problema en hacerlo.

Es por eso que tras la decisión de la JNJ presentó su descargo indicando que “sobre lo señalado por Yanet Guerrero quien sería la denunciante; es totalmente falso. Todos los hechos y extremos que presuntamente atribuyeron a mi persona, fueron ampliamente investigados y analizados durante dos años, por la Fiscalía Suprema de Control Interno”.

“La Fiscalía Suprema de Control Interno, hace un promedio de cinco años, en el 2017, declaró infundada la denuncia interpuesta en mi contra. Denuncia que nunca fue impugnada por la denunciante, ni tampoco por el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, señaló en un escrito.

SIN DENUNCIAS

Cabe indicar que a la fecha Fernández no registra denuncia penal alguna y así lo confirma la constancia emitida este mes por la propia Fiscalía.

“La encargada de la Mesa Única de Partes de la Fiscalía Provincial Penal de Lima hace constar que Juan Antonio Fernández Jerí no registra denuncia penal en su contra en el Distrito Fiscal de Lima Centro a la fecha de la información obtenida de la base de datos institucional”, señala el documento suscrito por la Coordinadora de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, Norma Poma Vidal, el 8 de abril de este año.