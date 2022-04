¡Atención! Nacho pidió a los fanáticos rezar por Chyno Miranda

Nacho Mendoza recientemente brindó nuevas declaraciones sobre el estado de salud de Chyno Miranda que alertaron a sus fanáticos. Durante meses, el cantante se ha mantenido totalmente alejado de la vida pública y poco se sabe sobre él actualmente, pues sus allegados han decidido mantenerse en completo silencio y no declarar nada sobre su repentina desaparición de las pantallas.

No obstante, su ex esposa Natasha Araos hace un par de meses había asegurado que no tuvo ninguna recaída por las secuelas del Covid-19, sin embargo se encontraba recuperándose en compañía de su familia en Venezuela.

Posteriormente, Nacho sin brindar detalles al respecto le pidió a los fanáticos del intérprete durante una entrevista con Yahoo Vida y Estilo que «recen por él», pues aparentemente se encuentra atravesando por un momento bastante complicado.

«Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud… Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro» indicó Nacho, generando preocupación y a su vez confusión en los fanáticos.

