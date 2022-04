Aumento de saldo en tarjetas de crédito es poco, aseguran en Anzoátegui

Después del anuncio de aumento en el saldo de las tarjetas de crédito por parte del régimen de Nicolás Maduro, Noticias Todos Ahora abordó a ciudadanos de Peñalver, municipio ubicado en la zona oeste de Anzoátegui, para conocer su opinión.

Al menos una treintena de habitantes manifestaron que los bancos Banesco, Bancaribe y Banco del Tesoro, notificaron, a través de sus plataformas digitales, el alza en la tasa crediticia.

Algunos también recibieron mensajes en sus correos con notificaciones referentes al anuncio por parte de las entidades financieras.

De acuerdo a la publicación suministrada por la Sudeban, los montos quedaron en Bs. 150, Bs. 200 y hasta Bs. 400, lo que representa una conversión monetaria entre $20 y $80.

No todos los bancos realizaron aumento de saldo en tarjetas de crédito

Según los testimonios obtenidos, los pobladores afirmaron que bancos como Venezuela, Provincial y Mercantil, todavía mantienen saldos crediticios muy bajos.

Nayarit Velázquez afirmó que dejó de ultilzarlas, luego de agudizarse la crisis económica en el país. «Tengo gran parte de mi vida trabajando como comerciante. Debido a la inflación, cada día era menos el poder adquisitivo. Tenía cinco tarjetas y entre ellas no sobrepasaban los Bs 35».

Velázquez hizo un llamado a la banca pública para tomar las medidas correspondientes ante la problemática.

Asimismo, pidió el aumento de las tarifas crediticias, debido a que el presupuesto sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos de cualquier cliente, no solo en Anzoátegui, sino de seguro en todo el país.

Por su parte, Maritza Barrios indicó que dejó de usar esta modalidad al darse cuenta de que no le funcionaba. La contadora tuvo que buscar otras medidas para solventar sus gastos y aliviar su bolsillo.

«Las utilicé mucho cuando estudiaba mi carrera en la universidad porque tenía que viajar de lunes a viernes para Barcelona. Trabajaba a la par y eso me permitía pagar el crédito mensual. Resultaba adecuado manejarme de esa manera. Ahorita es casi imposible vivir con esa cantidad. No me alcanza ni para un helado», expresó.

Opinión y recomendaciones del economista Alfonzo Gónzalez sobre uso de la TDC

Alfonzo González, economista, indicó que cualquier salto del monto será pequeño debido a la hiperinflación que atraviesa Venezuela desde los últimos cuatro años.

Aunque ve con entusiasmo cualquier inyección monetaria que realice alguna entidad bancaria, resaltó que, por ahora, los montos de aumento de saldo en tarjetas de crédito publicados no generarán cambios notorios en la economía.

González enfatizó en que «somos un país que tiene una cultura consumidora y muy poco exportadora de productos», razón por la cual es imposible bajo estas condiciones elevar el producto interno bruto y por ende las tasas crediticias de la banca tanto pública como privada.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a saber cómo utilizar el recurso financiero de una manera adecuada para evitar posibles problemas futuros a la hora de cancelar los créditos.

