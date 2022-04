Jubilados y pensionados convocan a una movilización para el 1 de mayo

1388658

Caracas.- Pensionados y jubilados de diversos sectores laborales del país volvieron a las calles tanto en Caracas como en el interior este martes, 26 de abril, y convocaron a una movilización para el próximo domingo, 1 de mayo.

Hoy salieron de nuevo al ámbito público para visibilizar las demandas y exigencias vinculadas con mejoras salariales y el respeto a las convenciones contractuales, a propósito de la reciente instalación del Consejo Nacional Tripartito con participación de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la plaza de parque Carabobo, en el oeste caraqueño, el coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados, Luis Cano, reiteró las exigencias y demandas de los adultos mayores que no cuentan con los ingresos suficientes para garantizar una vejez digna.

«En este momento, cuando hay una tripartita con participación de la OIT, hay que discutir el monto de las pensiones porque no puede ser que Maduro establezca el monto que a él le parece», cuestionó Cano.

El representante de los pensionados añadió: «Quienes trabajamos durante años en el sector sanitario y somos jubilados de ahí, por ejemplo, no tenemos garantizada la atención en los centros de salud públicos, donde no hay nada, y somos remitidos a clínicas privadas, donde no podemos pagar una consulta con un especialista. Para qué alcanza la pensión actual, entonces».

En el contexto de las demandas y exigencias, el presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Carlos Julio Rivera, anunció una movilización en Caracas prevista para el próximo domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, que tendrá como punto de salida la torre Credicard, en Chacaíto, para llegar hasta plaza Venezuela.

«La mayoría de los activos no salen a protestar por su legítimo derecho. Por eso, nosotros, los pensionados y jubilados, vamos a movilizarnos el 1 de mayo para que nos escuche. Ese es el deber de la administración de Maduro, que repite que dentro de la ley todo y fuera de ella nada, pero no cumple. Necesitamos que la población, no solo los trabajadores, apoye esta lucha», destacó Rivera.

Tanto Rivera como Cano recalcaron la urgencia de que los montos de las pensiones, en principio, logren cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, que en marzo se ubicó en 370 dólares, de acuerdo con el cálculo mensual del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Los jubilados y pensionados de diversos sectores laborales también salieron a las calles este martes en los estados Apure, Mérida, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Monagas, Guárico, Portuguesa, Cojedes y Bolívar.

