México | Esto fue lo que pasó con el tatuaje que Nodal se hizo en el pecho

A dos meses de la ruptura con Belinda, el cantante Christian Nodal logró deshacerse del tatuaje que se hizo en honor a la intérprete de Boba Niña Nice, el cual representaba los ojos de la también actriz.

En una entrevista, Nodal reveló que él mismo realizó el diseño para tapar el tatuaje que mostraba los ojos de Belinda, el más grande que se hizo en honor de ella.

El 21 de febrero pasado, Nodal terminó con el primer tatuaje que hacía alusión a su relación Belinda.

Junto a uno de sus oídos, Nodal portaba la palabra “Beli”, la cual tapó con una serie de tatuajes alusivos a elementos de una baraja de cartas, como un diamante, un trébol, entre otros.

Durante su relación Nodal se hizo tres tatuajes: al lado de su oreja la palabra “Beli”; en su pecho, los ojos de su ex prometida; y en la frente el texto “Utopía” con un corazón rojo

¿Con qué sustituyó Nodal el tatuaje de los ojos de Belinda?

Según el cantante de música regional mexicana, el famoso tatuaje que se hizo en el pecho en honor de su ex, ya no existe, pues ahora porta unas alas.

No solo son las alas, detalló, pues se trata de un diseño completo de pecho, con el que borra todos los rastros de los ojos de la actriz de Cómplices al Rescate.

Respecto a los tatuajes, Nodal comentó que dado que es un tema que le apasiona, pondrá un estudio de tatuajes, pues desde niño el tema le ha fascinado.

También comentó acerca del reciente diseño que hizo para Adamari López, a quien tatuó una A en honor a su hija Alia.

Este nuevo proyecto, dijo, va de la mano con su nuevo álbum musical.

“Yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona; no tengo un punto medio; los tatuajes me apasionan desde niño”, aseguró.