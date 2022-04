Nueva Esparta: Jubilados y pensionados rechazan la «miseria» que reciben por parte del Gobierno (Video)

La Inspectoría del Trabajo con sede en Porlamar fue este martes 26 de abril el centro de la protesta de los jubilados y pensionados de la Isla.

Al igual que en otras regiones del país, en Nueva Esparta manifestaron en rechazo a la «miseria» que reciben los trabajadores en condición de jubilados.

Uno de los manifestantes que se encontraban en las afueras de la Inspectoría del Trabajo en Porlamar, manifestó que: «Mucha gente en los ministerios no habla por miedo a perder el trabajo… tengo los zapatos rotos, el sueldo no me alcanza para llevarle un pollo a mi mamá»

