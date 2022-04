Perú | Carnecitas (26/04/2022)

Nosocomio

La excongresista Lourdes Alcorta manifestó que tiene que mandar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a un nosocomio. Además, señaló que tenemos un Gobierno de vagos.

Siembra odio

“Tienen que mandar al premier a un nosocomio. algo que le aleje de la realidad. No puede sembrar odio a cada sitio que va con su portátil. (…) El pueblo lo repudia, lo insulta y lo agravia donde vaya. Este es un gabinete de incapaz”, manifestó.

Insulto

Alcorta calificó como un “insulto” a hacer la conmemoración por los 25 años del operativo ‘Chavín de Huántar’ con gente del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, en los estrados.

Caída

El excongresista Omar Chehade señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha caído tanto en las encuestas que ni siquiera el sur y el centro es su “bastión”.

Consejo

“La renuncia de Pedro Castillo sería lo más aconsejable y si no renuncia el Congreso debería sacarlo del cargo a través de una vacancia en algún momento. Una acusación constitucional demora mucho más tiempo”, manifestó.

Débil

Chehade señaló que el Congreso todavía está débil, inmaduro e inexperto. “La calle, en algún momento, va a obligar a Castillo a que renuncie o sino a una próxima vacancia”, expresó.

Falaz

Sostuvo también que el Gobierno de Pedro Castillo es “astuto, falaz y estafador”. Finalmente, indicó que el proyecto de una Asamblea Constituyente va a pasar por el Parlamento. “El Congreso de la República no lo va aprobar”, acotó.

Guerra

Jaime Cabrera, ex comando Chavín de Huántar, indicó que estamos viviendo una guerra política y que los militares en actividad tienen que reconocer que están destruyendo las estructuras del Estado.

Contra Estado

“Nosotros nos hemos enfrentado durante 20 años a hombres con armas y explosivos. Ahora eso es distinto: antes tumbaban torres, ahora tumban las estructuras del Estado”, manifestó.

Vergüenza

Cabrera señaló que el ministro de Defensa, José Gavidia, tiene que pedir perdón al peruano y a Miguel Grau. “Tiene que pedir perdón a sus compañeros de armas que se avergüenzan de él”, expresó.

Reflexión

En otro momento, pidió a sus compañeros en actividad que tienen que “entender y reflexionar” de que no pueden ser espectadores de la destrucción del Estado Nación. “Tienen que reflexionar y observar lo que está sucediendo en nuestro país y actuar si fuera el caso”, puntualizó.

Patalean

A través de un comunicado, la bancada de Perú Libre rechazó las declaraciones del jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía, Óscar Arriola.

Campaña

A través de Twitter, lo acusaron de pretender “vincular a los líderes del partido con grupos terroristas” y denunciaron una presunta “campaña de difamación contra la agrupación y sus líderes”.

Se victimizan

Además, anunciaron acciones legales y parlamentarias. “No vamos a tolerar las bravatas del efectivo policial, cuyo antecedente muestra ser una pieza de articulación para imputar cargos sin pruebas y pedir de manera ilegal la detención de Vladimir Cerrón y otros dirigentes, excediendo los alcances constitucionales de la función policial”, expresaron.

Pedido

El partido liderado por César Acuña, Alianza para El Progreso, pidió a sus militantes no formar parte de un eventual gabinete ministerial puesto que ellos son “oposición” al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Expulsión

A través de sus redes sociales, el partido indicó que de caso contrario serán “expulsados”. “Exhortamos a los militantes que ocupen un puesto en el Ejecutivo que renuncien, de lo contrario serán expulsados inmediatamente”, escribieron.

Debate

La presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, dijo esperar que el dictamen que faculta un nuevo retiro de fondos de las AFP hasta por 18,400 soles sea incluido en la agenda del pleno del Congreso de esta semana.

Trámite

La legisladora explicó que la comisión ya cumplió con el trámite que le tocaba tras la aprobación del dictamen (presentación del acta con las firmas de los votantes ante la presidencia del Congreso).

Agenda

«Ahora corresponde que definan la agenda del pleno que tengo entendido sería este jueves, hay una gran expectativa de la gente para que agenden el dictamen. Esperamos que así sea», señaló la parlamentaria.

Posibilidad

Monteza sostuvo que si bien no ha podido conversar con otras bancadas, se mantienen intactas las posibilidades de que el dictamen sea aprobado en el pleno, teniendo en cuenta la situación que pasan muchos peruanos.

