Sociedad Pro La Guardia, un espacio cultural en total descuido

Creada hace 86 años, la Sociedad Pro La Guardia hoy representa el más claro ejemplo de la desidia de los gobiernos de turno que no han valorado la importancia de este espacio que se fundó para fomentar la enseñanza y la cultura y, sobre todo, colaborar espontáneamente por el engrandecimiento de la zona, propiciar la beneficencia y hacer el bien entre la colectividad.

Según las reseñas históricas, a través de esta institución se ha logrado cristalizar innumerables proyectos. Esto para llevar calidad de vida al pueblo de La Guardia, y es por eso que para los pobladores resulta doloroso el estado en que está.

Sociedad Pro La Guardia abandonada

Lisbeth Villarroel, habitante de La Guardia, recibió clases en los espacios de este lugar cuando en su infancia formó parte de la Banda Show Miguel Suniaga; ella nos comenta que poder entender el estado en que está el referido centro cultural «es inaceptable». Le parece injusto que se dejen perder estos espacios.

«La sociedad está abandonada, no le dan otro uso que no sea el de las prácticas de Kenpo y las danzas. Antes hasta funcionaba la biblioteca y ahora ni eso. Los baños están dañados. Considero que le falta mantenimiento por parte de las organizaciones competentes que son las encargadas y manejan los recursos para eso», manifestó.

Igualmente, Rafael León, otro de los pobladores de La Guardia, menciona que la biblioteca de La Sociedad Pro La Guardia fue muy importante en sus tiempos de adolescente, hace unos buenos años atrás.

«Hay un señor de la junta directiva que no dejaba entrar a nadie para allá a usar las instalaciones. Ahora se le está cayendo eso encima y ni siquiera hizo nada por tratar de recuperarlo», dijo.

Más de la denuncia

Por su parte, Yaniber Mata, habitante de La Guardia, señala que el abandono de este centro cultural es responsabilidad no solo de los gobiernos de turno, sino también del pueblo. «Nosotros estamos acabando con todo, los ladrones tampoco pueden ver nada ahorita porque se lo quieren llevar. Entonces, cómo avanza un país así, si el respeto y el sentido de pertenencia se está perdiendo en el tiempo», agregó.

Mientras que, Carlos Velásquez, también poblador de La Guardia, refiere que por las noches La Sociedad permanece a oscuras, «como si no existiera». En su caso, se cansó de esperar que algún día mejoren las condiciones de este centro.

«Si ves al pueblo paralizado en los últimos años, porque no hay un cambio notable. No han logrado recuperar al liceo La Guardia que lo derrumbaron hace muchos años, entonces no es de extrañarse de la condición de la Sociedad Pro La Guardia», subrayó.

¿Cuál es la petición del pueblo guardiero?

Los habitantes de La Guardia le hacen un llamado a las autoridades en el Estado Nueva Esparta para que se aboquen y se acerquen a este espacio que desde el 19 de abril del año 1936 ha estado al servicio de pueblo.

Recordaron que este centro sirvió para dar clases a los estudiantes del liceo de La Guardia, una vez que este lo derrumbaron, hasta que decidieron llevarse a los liceístas a la Escuela Básica «Miguel Suniaga». En sus inicios, también se hacían tombolas, actos culturales, fiestas de graduación del liceo, Día de las Madres, quince años y reinados.