▷ Asdrúbal Oliveros: Frenazo al proceso de dolarización podría afectar incipiente crecimiento de la economía #27Abr

La forma como la administración de Maduro está adelantando el proceso de desdolarización de la economía, pudiera tener un impacto en el incipiente crecimiento que ha venido registrando la economía en los últimos meses, de acuerdo con el criterio sustentado por el economista Asdrubal Oliveros, en el marco del Foro “Perspectivas: Qué esperar para Venezuela”, organizado por Ecoanalítica.

Destaca asimismo, que hay tres elementos internacionales que tendrán impacto sobre nuestra economía, refiriéndose en primer lugar al conflictos e belico entre Rusia y Ucrania, que tiene impacto en los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, donde no solo impacta el precio, sino todo el proceso de colocación del crudo de Venezuela y este es un punto sobre el cual hay que prestar atención, para ver como Venezuela va a colocar su crudo, vender su crudo y cobrar su petróleo.

El segundo aspecto tiene que ver con los precios de los alimentos, Venezuela tiene una alta dependencia de rubros como maíz, oleaginosas, trigo, pero además fertilizantes y otros insumos, con lo cual esto tiene un impacto directo en los precios nacionales, en nuestra inflación y afecta, necesariamente el bolsillo de la gente, recordando que la población venezolana es pobre y destina buena parte de sus ingresos a la adquisición de los alimentos y siestos suben, se afecta su bolsillo.

El tercer aspecto que preocupa al economista, es el “frenazo” que el gobierno le esta metiendo al proceso de dolarización, en su empeño de intentar de darle nuevamente prevalencia al bolívar, lo cual puede generar fricciones internas con los temas de pagos y sobre como venían operando las empresas y los ciudadanos respecto al dólar, por lo tanto hay que estar muy pendiente a la evolución de esto.

Admite que no le causa sorpresa que la administración de Maduro tenga la intención de desdolarizar la economía, señalando que loque le preocupa es la forma como lo está haciendo, creo que la mejor manera de hacerlo, parte de una reducción de la inflación, volver a trabajar en la recuperación de la confianza de los venezolanos por su moneda, pero hacerlo por vía de obligación, forzándote, limitando las transacciones, en una economía que de por si está muy debilitada, a mi me parece que es una apuesta arriesgada, que le puede meter freno a esa recuperación, recordemos que esa recuperación tiene su centro en el comercio, junto con alimentos y con salud, y estas afectando uno de esos vértices, con las fricciones con el tema de los pagos; admite que pudiera haber una recuperación del bolívar, pero señala que no se producirá un desplazamiento del dólar por el bolívar, porque todavía la gente aún tiene mucha desconfianza, la gente cuando piensa en ahorro, piensa en dólares.

Asegura que Venezuela ha sufrido desequilibrios macros desde hace mucho tiempo, llegó a tener un déficit de 20 puntos del PIB; una recesión durante largos años, un proceso de hiperinflación, sabemos lo que es la restrcción del crédito porque esta es una economía que viene operando sin crédito, señaló Oliveros