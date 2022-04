Adriana Azzi: Horóscopo del 27 de abril de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 27 de abril de 2022 y los números de la suerte.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Palabra clave: Paciencia

Número de suerte: 841

Reuniones y éxito en algo que te ofrecen. Nuevas noticias. Cambios en tu rutina. Una persona que te quiere ofrecer algo. Deja la ansiedad. Recuerdos por un viaje que hiciste con alegrías. Cambios después de ese viaje. Compra de ropa. No sabes si ayudar a un amigo o dejarlo solo.

Trabajo: Debes tener tranquilidad para que no caigas ante situaciones que debes enfrentar.

Salud: Malestar general.

Amor: Alguien que te da una palmada y el apoyo en problema que estás viviendo. Debes expresar tus sentimientos.

Parejas: Debes esperar y dale tiempo a las cosas por errores y decisiones equivocados.

Solteros: Energía positiva que una persona te da. Vibras con un grupo de amigos. Todo lo bueno llega.

Mujer: Se equilibran las emociones. No regreses a un lugar que ya saliste. Amores activados.

Hombre: No te desanimes. Controla tu carácter. Concretas algo y solucionas. Nuevas relaciones o mejoras la que tienes.

Consejo: No dejes pasar el tiempo.

Tauro

Palabra clave: Negocios

Número de suerte: 822

Debes revisar bien las cosas no estés tan seguro (a). Busca otra forma de hablar con esas personas. Logros en lo laboral por documentos. Debes organízate y planificar bien las cosas. Cierras un negocio importante. Viaje por trabajo que te trae buenos contactos y beneficios.

Trabajo: Te llaman del empleo que esperas. Algo con traslado de personas importante del gobierno.

Salud: Mareos.

Amor: Documentos pendientes por firmar con tu pareja. Asistes a un evento de baile. Decisiones contundentes.

Parejas: Asistirás a una fiesta una cena especial. Te dan una oportunidad de trabajo en lo que te gusta.

Solteros: Vive los problemas junto a una persona que no conoces. Compras ropa para evento especial.

Mujer: Debes aprovechar lo que te están ofreciendo. Celebraciones. Vacaciones.

Hombre: Asistirás a un curso de una buena alimentación. Recibes un mensaje que te cambia la rutina.

Consejo: No todo es dar hay que recibir.

Géminis

Palabra clave: Crcer

Número de suerte: 124

Debes estar pendiente del que te busca. Debes continuar tus estudios. Algo con una llave que te entregan en tus manos. Consigues a la persona perfecta en tu vida. Harás un curso de crecimiento personal. Algo que buscas de una vivienda que tiene movimiento. Operación pendiente que se hace.

Salud: Indigestión.

Trabajo: Cambio de empleo. Todo lo detenido se pone en movimiento. Éxito en lo laboral y económico.

Amor: Buena comunicación. El amor está a tu lado y no lo ves. Hombre que te busca, y te dice un secreto.

Parejas: Harás un ritual de limpieza en tu casa. Se activa la prosperidad. Inicias un nuevo negocio.

Solteros: Algo con un programa de trabajo que te buscan. Compartes una comida con la familia.

Mujer: Embarazo con alegrías y sorpresas. Padres de viaje que traen una buena noticia.

Hombre: Caminos abiertos. Te dan apoyo para algo que quieres hacer en tu comunidad. Sorpresas. Cambios.

Consejo: La felicidad está dentro de ti.

Cáncer

Palabra clave: Trabajo

Número de suerte: 733

Hacer ejercicios. No seas tan modesto. Veras el cambio en persona muy querida. La tranquilidad llega a tu vida. Llegan cosas rápidas. Aléjate de personas negativas. No sigas con personas que te quitan energías. Firmas. Amigo que regresa de un viaje, y te ofrece una oportunidad laboral.

Trabajo: Debes cancelar las deudas, pendientes donde trabajas. Te ofrecen una nueva oportunidad no la pierdas.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Llega la tranquilidad te cancelan algo pendiente. Cambios y transformaciones con personas cercanas.

Parejas: Estrés por estudios de tus hijos. Viaje con tu pareja después de solución de problema.

Solteros: Llega el amor. te enamoras de una persona difícil. Amigo de poder económico te ayuda.

Mujer: Tendrá concentración en algo que quieres hacer. Mujer pendiente de dinero por un negocio.

Hombre: Se activa las soluciones en lo económico. Alguien te sorprende con solución de un documento.

Consejo: Nada obligado funciona.

Leo

Palabra clave: Compras

Número de suerte: 501

Padres y pareja que te buscan. Inicios en lo profesional por estudios que comienzan. Estarás pendiente de los cambios que haces. No te dejes manipular por otras personas cercanas. Una persona morena cerca de tu casa que te busca. Harás limpieza espiritual. lo que es tuyo llega.

Trabajo: No te burles del que no sabe, educa. Excelente momento para invertir. Nuevas experiencias.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Amigos que te buscan. Nuevos amores. Firmas de documentos. Compra de vehículos.

Parejas: Nuevas etapas en tu vida. Cuidado con las personas chismosas y envidiosas. Buenas noticias.

Solteros: Jefe o persona importante que te busca. Olvida el pasado y piensa en lo que quieres.

Mujer: Tienes protección Angelical. Evolución vences una situación que te preocupa. Dinero que llega a tus manos.

Hombre: Nuevas sociedades. Cambios de climas que no te favorece. Ayudas a vecinos.

Consejo: Ríe para que no te deprimas.

Virgo

Palabra clave: Precaución

Número de suerte: 444

Cuidado con una tristeza y te caes en situaciones que no son. Escucha a personas mayores o maestros. Alguien que está en el extranjero que ten llama preocupado por situación del país. Estas pendientes de una mujer embarazada que está sola. Cuidado con salidas nocturnas.

Trabajo: Nuevos caminos para la búsqueda del dinero. Compras y ventas que te favorecen.

Salud: No estas durmiendo bien, busca ayuda.

Amor: Pon los pies en la tierra y ten claro lo que debes hacer. Muchas ilusiones que se hacen realidad.

Parejas: Inicias un negocio propio. Algo con prendas o ropa que debes estar pendiente en tu carro o casa.

Solteros: Estarás seguro de lo que quieres hacer. Alguien que te ofrece ayuda y sales adelante.

Mujer: Asistirás a una consulta de tarot. Cambio de vehículo. Enfrentas un asunto. No te dan lo que te ofrecieron.

Hombre: Dinero productivos por eventos o ventas. Remodelaciones en tu casa. Muchos gastos que no puedes parar.

Consejo: Desarrolla la capacidad de escuchar.

Libra

Palabra clave: Relaciones

Número de suerte: 811

Serás cada día mejor en lo que has estudiado. Poder en tus manos. Ritual espiritual en la calle. Dinero que prestas y no te lo devuelven. Te dan apoyo para terminar algo que te trae beneficios. Nuevas relaciones. Alguien del pasado que llega y te ofrece un nuevo empleo o negocio.

Trabajo: Recibes un dinero por el trabajo que hiciste. Día de mucho movimiento en lo laboral.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Estarás alertas en cambios en tu entorno. Se dan nuevos movimientos en tu casa por alguien que no aceptan.

Parejas: Más convivencia con tus hijos o adolescentes. Suerte en el azar. Haces muchos gastos en la casa.

Solteros: Conocerás tus limitaciones y fortalezas en todos los ámbitos. Indecisiones por viaje. Compra de vehículo.

Mujer: Algo con una entrevista. Nuevas relaciones con compañeros o personas de tu entorno.

Hombre: Se activa la economía por ventas. Te dejas guiar por tu intuición. Reencuentros con amigos.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Escorpio

Palabra clave: Proyectos

Número de suerte: 070

Mujer que se acerca a ti y aclara una situación que no entendía. Nuevos caminos. Termina un ciclo e inicias otro. Mujer embarazada cerca de ti que te preocupa. Recibes apoyo de las personas que están contigo. No discutas en tu casa. No permitas que una mujer recién conocida entre en tu casa.

Trabajo: Una persona de tu trabajo que necesita de ti hay que ayudarlo. Nuevos proyectos. Aunque creas que no te ven si sucede

Salud: Gripe.

Amor: Controla la tristeza si algo no es tuyo déjalo ir. Ya llegara esa persona que te merece.

Parejas: Haces un viaje para hacer algo en otro sitio que es tu responsabilidad.

Solteros: Tienes protección divina. Alguien cambia contigo. Nuevas acciones. Compra y venta.

Mujer: Algo con amantes. Te sientes solo (a). Pronto llega alguien que te da la oportunidad en lo que quieres hacer.

Hombre: Se te abren los caminos. La prosperidad se activa. Firma de documentos.

Consejo: Ten fe.

Sagitario

Palabra clave: Negocio

Número de suerte: 944

Debes escuchar a otros o personas muy sabias. Debes dar la ayuda que te piden. Consigues algo que te gusta hacer. Pendiente de algo nuevo que te llega. Personas que te llaman. Viajes por negocios. Familiar que te ayudan con un pago. Un nuevo bienestar. Reunión familiar por negocio.

Trabajo: Actuarás de manera imparcial en tu empleo para poder resolver un problema. Debes llegar más temprano a tu trabajo.

Salud: Malestar en la garganta y cuello.

Amor: Nuevas aperturas en el amor. No discutas tanto, ni faltes el respeto a tu pareja en grupo.

Parejas: Cambios en la fecha de compra de algo. Te aprueban un crédito. Utiliza tu intuición.

Solteros: Debes ver bien hacia dónde vas. Personas envidiosas por lo que mientes cuidado.

Mujer: Un viaje que tenías pendiente se da. Algo con una entrevista que te hacen. Buenas decisiones.

Hombre: Paseos y salidas con tu pareja e hijos si lo tienes. Embarazo alegrías. Atiende tus difuntos.

Consejo: Se agradecido (a).

Capricornio

Palabra clave: Sorpresa

Número de suerte: 911

Estás bendito (a), por tus cuatro puntos cardinales. Dinero o herencia que recibes. No dejes que otro diga que hacer piensa, soluciona. Preocupación por tu padre. Cuida tus ahorros. La luna en lo espiritual intuición. Alguien que conoce como trabajas te busca para un empleo.

Trabajo: Discusiones con jefe que exige más de la cuenta. Sorpresas. Regalos en tu oficina.

Salud: Sin novedad.

Amor: Una persona que te declara el amor o lo que siente por ti. haces muchas cosas juntas ten calma.

Parejas: Un nuevo equilibrio en tu vida. La rueda de la fortuna está contigo. Deja las culpas del pasado.

Solteros: Debes cerrar el pasado. El ciclo que no cierre te tranca los caminos, para lo nuevo.

Mujer: Las estrellas te acompañan. Cuídate de los chismes. Eventos en tarima que te trae buena suerte.

Hombre: Cambios en tu entorno. La vida da un giro. Viajes a otras tierras con buena fortuna.

Consejo: Haz bien no mires a quien.

Acuario

Palabra clave: Enamorar

Número de suerte: 944

Recibes una llamada importante. Solucionas un problema o conflicto con la familia tu casa. No confíes de un hombre alto y blanco que dice muchas mentiras. Alguien te cancela un dinero. Obtienes algo que necesitas. Sales de deudas. Tu pareja te pide ayuda. Reunión de muchos hombres.

Trabajo: Enamoramiento en sitio de trabajo. No juegues con los demás. Llegan a tu oficina para ofrecerte un empleo.

Salud: Equilibrio.

Amor: Enamoramiento. Vas a cuidar algo que es tuyo. No permitas a terceros que lleguen mandando en tu casa.

Parejas: Estás buscando un dinero y cancelas deudas. Estarás pasando un mal rato por otras personas.

Solteros: Algo con una repartición de bienes. Celebraciones en familia. Algo positivo en lo económico.

Mujer: Un amigo del pasado que te visita. Escondes algo que te da vergüenza. Dile a la vida lo que eres.

Hombre: Nuevos movimientos en tu sitio de trabajo. Cuidado con quien haces negocios o le das algo tuyo.

Consejo: Ríe vive la vida es una.

Piscis

Palabra clave: Ganacias

Número de suerte: 302

Algo grande que llega a tu vida no lo pierdas. Algo en sitio de mercados. Salen energías negativas de tu vida. Lo que no te conviene, déjalo ir. Un nuevo empleo. Lo detenido en movimientos. Te entregan una medalla. Cambia la tristeza. No te dejes manejar por personas negativas.

Trabajo: Ganancias en negocio. Cuidado con asumir las responsabilidades de otros. Te vas de tu empleo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Busca la energía del amor. Nuevas señales en lo amoroso. Dejas una energía negativa.

Parejas: Debes controlar los gastos que estás haciendo. Firmas un documento.

Solteros: Nuevas relaciones. Superas una enfermedad. Utiliza la intuición. No hagas tantas cosas.

Mujer: Cuídate de los comentarios negativos. Tienes el poder en tus manos. Debes ver bien quien está a tu lado.

Hombre: La rueda de la fortuna te acompaña en esta semana. No tomes decisiones apresuradas.

Consejo: No dejes pasar las oportunidades.