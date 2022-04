Jada Smith sigue dando de que hablar ¿Drogas, sexo y pornografía?

Will Smith y Jada Pinkett permanecen en “el ojo del huracán”, desde que el actor cacheteara su colega Chrfis Rock en la pasada entrega del Oscar. Y a pesar de haber transcurrido un mes del bochornoso espectáculo dado por el actor, su agresiva conducta sigue dando tela para cortar. Y como era de esperarse ha llevado a poner la lupa sobre la vida privada de la esposa de Smith, Jada Pinkett, y su relación cómo pareja.

Entre otras cosas ciertos medios sacaron a relucir la infidelidad de Jada Pinkett con uno de los mejores amigos de su hijo Jaden Smith, el rapero August Alsina. En su momento, la actriz confirmó los rumores por medio de su programa Red Table Talk. Se conocieron en 2015 durante un concierto de sus hijos en Londres.

Un año atrás, el rapero se volvió adicto a los analgésicos después de caerse de un escenario y le contó a Jada pidiéndole ayuda. La esposa de Smith se comprometió a ayudarlo, y durante el “tejemaneje” iniciaron un empate del que el mismo Will Smith tuvo conocimiento. El comediante declaró que entre ellos no había rollos pues tenían una relación muy abierta.

Muchos son los trapos sucios que le han sacado a Jada. Para el año 2019, Pinkett tuvo un espacio para dialogar con su madre, Adrienne Banfield, y su hija, Willow Smith, sobre pornografía. Para ese entonces, la actriz confesó que fue adicta al porno antes de casarse , incluso mencionó que llegó a consumir ese tipo de contenido hasta cinco veces al día.

“En el pasado tuve un poco de adicción a la pornografía, pero no estaba en una relación”. Y añadió: “De hecho, siento que estaba usando ‘adicción’ un poco a la ligera. Y tal vez diga ahora que tuve una relación poco saludable con la pornografía en un momento de mi vida en el que estaba tratando de practicar la abstinencia”. Así mismo confesó que consumía todo tipo de drogas que la llevaron a mantener relaciones sexuales de forma compulsiva.

Recientemente, la esposa de Smith reveló un avance del primer capítulo de la nueva temporada de su show familiar Red Table Talk, en el que hablará de la bofetada de Smith a Chris Rock y la manera como asumieron la polémica al interior de la familia. “Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el preciso momento”, puntualizó la actriz.

“Un viaje espiritual cínico y ridículo”

Will Smith se encuentra en la India en una especie de viaje espiritual. Se trata de la primera aparición pública del actor tras su bofetón a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar

Muchos medios muchos señalan que ese viaje a la India es parte del plan del actor para asegurarse de que nunca más “la violencia se imponga a la razón”, no es menos cierto que Will Smith todavía no se ha disculpado en persona con Chris Rock. Al menos es lo que asegura Page Six, al remitirse a los comentarios de una fuente conocedora de la situación.

El ‘viaje espiritual’ de Will Smith a la India para practicar yoga y meditación parece cínico y ridículo, pues no se ha disculpado personalmente con la persona a la que agredió delante de millones de espectadores”, destacó Page Six.

