La escandalosa portada que Time le dedicó a Elon Musk tras la compra de Twitter

La revista Time le dedicó una portada a Elon Musk, después de que el multimillonario adquirió esta semana la red social Twitter por 44.000 millones de dólares.

En la portada se observa a Musk con actitud seria, sosteniendo una jaula dorada en la que tiene varios pajaritos, que representan el logo de la red social.

Foto: @time

También se le ve vestido de traje, y llama la atención el título de la portal What everyone gets wrong about Elon Musk (Lo que todo el mundo entiende mal de Elon Musk).