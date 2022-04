Nacho da nuevos detalles sobre el estado de salud de Chyno Miranda

Jesús Alberto Miranda, mejor conocido como, Chyno Miranda, desde el año pasado viene atravesando un estado delicado de salud, pues se debe a que le dio covid-19 y quedó bastante afectado por las secuelas que dejó en su cuerpo, al punto que casi fallece.

Por: El Diario NY

En medio de uno de los momentos más críticos de su condición, Natasha Araos quien para ese entonces era su esposa, fue la encargada de cuidarlo y de estar pendiente de cada detalle ante la afección tan delicada que estaba padeciendo. Para ese momento ya la pareja estaba separada pero ella aclaró que siguió ahí para poderle brindar apoyo al padre de su hijo.

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Nacho, en exclusiva para el programa ‘Hoy Día’ habló sobre la condición de salud actual de su excompañero de canto, a lo cual respondió: “Está enfocado en su recuperación 100 %. (Una prima de él) me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no había notado”.

Le pregunta también fue realizada debido a que desde hace algunos días se generaron algunos rumores que aseguraron que Miranda estaba delicado de salud. Sin embargo, nunca existió una fuente oficial de la familia para confirmar o desmentir lo dicho.

Para la fecha, el exintegrante del duo musical Chino y Nacho, se encuentra distanciado de todo aquello que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, tal es el caso con las redes sociales, pues desde el 21 de septiembre de 2021 no ha hecho ninguna otra publicación en su cuenta personal de Instagram.

“No estoy solo, los tengo a ustedes y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy. Les pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Siempre saldrá el sol. Agradezco que me brinden el espacio que necesito y la comprensión libre de juicios”, fue parte del comunicado.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora