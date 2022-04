Perú | Carnecitas (27/04/2022)

Conchudo

Yonhy Lescano emplazó a los militantes de Acción Popular a renunciar a los cargos que tengan en este gobierno. Recontra maleado, ya que él trabaja como asesor de Carlos Zeballos, el vocero de la bancada a todas luces oficialista, Perú Democrático.

Sueldazo

Esa bancada es el soporte político de Pedro Castillo y Lescano gana más de 10 mil soles. Si tuviera sangre en la cara, y fuese consecuente con sus palabras, ahorita mismo debería estar renunciando, pero la quincena le gana.

Libertad

El candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que los peruanos quieren comer y su libertad, no una nueva Constitución como quiere la izquierda radical.

A la medida

“La gente quiere comer, quiere trabajar, quiere libertad, no quiere una Constitución hecha a la medida de Venezuela, Nicaragua o lo que estamos viviendo en Chile. La gente de Chile ya están reaccionando y pensando en no aprobar la Constitución”, manifestó.

Inestabilidad

En otro momento, López Aliaga señaló que, con la Asamblea Constituyente, el Perú estará en una inestabilidad brutal. “Están jugando con el país para salvarse el pellejo. ¿Cuál es miedo de esta gente delincuente? Es la cárcel”, expresó.

Frente

Finalmente, señaló que las fuerzas democráticas tienen que a hacer un solo frente. “El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, toda esa gente, tienen que irse a su casa. Con esa gente no se puede ir a elecciones libre”, acotó.

Sin apoyo

La exregidora cuzqueña Jackeline Zúñiga, quien denunció que su expareja Daniel Abarca enviaba fotografías íntimas de ella al expremier Guido Bellido, manifestó que no ha recibido apoyo de la ministra de la Mujer.

Lucha

“Hay una insensibilidad por parte de nuestras mujeres congresistas. Esto se ha convertido en una lucha. En un principio empezó con un problema personal, pero el señor Guido Bellido lo trasladó al tema político”, dijo.

Amenaza

Sostuvo que las secretarias de la base región de Perú Libre, en Cusco, la llamaron para amenazarla. “Lejos de solidarizarse me amenazan. En la región de Cusco me tildan de lo peor”, denunció.

El colmo

“Yo he pedido muchas veces ayuda. Hoy día he estado en el Ministerio de la Mujer porque ya esto ha rebalsado los límites. Ahora, parece que voy a pasar de víctima a agresora, todo esto por la negligencia del Ministerio de la Mujer”, indicó.

Crítica

La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) arremetió contra el presidente de la República, Pedro Castillo, quien anunció una segunda reforma agraria que aún no existe.

Sin reforma

“No existe ninguna reforma agraria, no ha llegado ningún proyecto de ley del Ejecutivo. El señor Pedro Castillo Miente, miente y algo queda, y lo hace constantemente”, dijo.

Humo

La también presidenta de la Comisión Agraria del Congreso criticó que el mandatario “fue al Cusco a lanzar la famosa reforma agraria que se quedó en eso, en lanzamiento, humo”.

Menos uno

El titular de Energía, Carlos Palacios, sostuvo que la mayoría de ministros estuvieron a favor del proyecto sobre la asamblea constituyente presentado por el Ejecutivo. “Todos estuvimos de acuerdo, menos uno. Hubo una abstención”, contó.

¿Quién fue?

Detalló que el voto en blanco durante la sesión de Consejo de Ministros, fue del titular de Economía y Finanzas, Óscar Graham.

Rechazo

La congresista Katy Ugarte (Perú Libre) rechazó la presencia del secretario general de su partido, Vladimir Cerrón, en el foro organizado para dialogar sobre la asamblea constituyente.

A su lugar

“Él (Vladimir Cerrón) es secretario del partido, que haga su trabajo como secretario del partido. Creo que nosotros los congresistas tenemos nuestros asesores y hay que trabajar con ellos. Cada persona que ocupe su lugar”, indicó.

Análisis

Cuestionó la presentación del proyecto sobre un referéndum para una nueva Constitución sin un mayor análisis. “Esto necesita un análisis exhaustivo porque mandarse así de un momento a otro para nosotros ha sido bastante sorpresivo”, anotó.

Ya no

El portavoz de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que su grupo parlamentario no promoverá una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Sin votos

Montoya dijo que para interponer un tercer pedido de destitución contra Castillo tendrían que “estar seguros” de tener los 87 votos para que sea “la definitiva”.

