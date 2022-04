Horóscopo del 28 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 28 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este es el horóscopo del Jueves 28 de abril de 2022 acompañado del número de la suerte de cada signo del zodiaco para que puedas progresar y atraer la abundancia a tu vida.

ARIES

Llegas al jueves apenas con lo justo, es una semana llena de retos, tus números de la buena suerte 09,31, tu color es el amarillo, te busca un amor nuevo del signo de tierra que va ser muy compatible contigo, arreglas situaciones de migración y visa americana, terminás de estudiar y decide empezar una maestría, la carta del Loco es sinónimo de felicidad, dinero extra y sobre todo que son tiempos de madurar en todos los sentidos.

TAURO

Este jueves estarás con toda la energía a tope, es tu momento más esplendido del año y estarás festejando tu cumpleaños muy pronto, te llega el regalo de una mascota que te dará muchas alegrías, la carta del juicio es de buena suerte en juegos de azar con los números 04,39, que tu mejor época del año te dará las herramientas para triunfar, tu color de la abundancia el naranja, no dudes en ningún momento de que puedas llegar a ser un triunfador, cuídate de problemas de tarjeta de crédito asi paga tus deudas.

GÉMINIS

Este día tendrás mucha buena suerte a tu al rededor, aprovecha tus números de la suerte que serán 01,29 y que tu dia mágico el jueves, tu color de la prosperidad es el azul fuerte que lo usas más en tu vestimenta, días de cambiar tu look y renovarte en toda la actitud, no duermas tanto solo lo que es para después no te sientas tan cansado, sales de viaje para visitar a unos familiares, ten cuidado con tu dinero no prestes a nadie para que no te roben la suerte.

CÁNCER

Este jueves podrás acceder a una parte muy intima de ti, conocerte y perdonarte también es parte del camino, la carta del Mundo te dice que va ser días de presiones en el trabajo y con problemas en cuestión de tu revisión mensual, sigue con la dieta que te estás viendo de lo mejor, la carta del mundo te dice que ya vas a tener las soluciones que tenías de tus problemas tus números de la suerte el 04,55, tu color el naranja y azul fuerte usalo más en tu vestimenta, a los signo de cáncer que están casados un embarazo en puerta.

LEO

Este jueves los Leo que están solteros estarán conociendo personas del signo de Sagitario o Cáncer que van ser muy compatible contigo , tendrás un golpe de suerte el día jueves con los números 07,16, trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro, recuerda que tu signo con la carta del el mago me indica que te da miedo las decisiones fuertes en tu vida como casamiento o cambios de residencia y que puede atravesar por un momento de inmadurez por eso se te recomienda no pensar tanto.

VIRGO

Hoy jueves tendrás suerte con los números 03,29, van ser unos días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal, un amor te busca para pedirte perdón son tiempos de quitarte rencores de tu corazón, la carta del Dos de espadas te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas y que pidas ayuda a tu ser espiritual y veraz como las puertas del éxito se abrirán, trata de tener más desconfianza a tus amigos recuerda que ellos te envidian lo bien que te va.

LIBRA

Se acerca el fin de semana pero aún quedan algunos pendientes en el trabajo por resolver, concéntrate en ello haz una dieta saludable y de tomar líquidos, ya no pienses lo que no es recuerda que tu signo siempre se adelante a lo que van a decir los demás y más en cuestión de tu pareja por eso trata de no precipitare a tomar una decisión dramática, te llega un dinero extra por lotería por cuestión de juegos de azar tus números mágicos 08,66, en el amor seguirás en tu aventura de conquistar y no tener ningún compromiso firme.

ESCORPIÓN

Deberás poner atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por donde ir y lograr lo que tanto deseas, te llega la propuesta de volver estudiar y tomar un maestría de tu profesión, ya no busques tantos amores a la vez trata de organizar tus sentimientos y saber realmente que deseas en cuestión de tu pareja, te viene un dinero extra por la lotería con los números 13 y 40, trata de usar más el color verde.

SAGITARIO

Este jueves la persona con la que estas en este momento indicado para formar una relación seria y a los sagitarios que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de acuario o Aries que va ser muy compatible contigo, ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos, realizas pagos de colegiaturas, tus números de la suerte son 02,14 y usa más el color amarillo que eso hará que tengas más fortuna.

CAPRICORNIO

Hoy té busca un ex pareja para regresar y tener una relación más formal recuerda que tu signo es tajante en su decisiones de vida y nunca piensa en volver así hablar claro y terminar como amigos, te compras ropa para una junta y compromiso de tu trabajo, ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti tu sigue así y veraz que más ser más feliz, tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 23 par que tengas una suerte personalizada, úsalas con tu fecha de nacimiento.

ACUARIO

Este jueves te darás cuenta que estas en una semana de emociones encontradas no sabrás que hacer con un amor del pasado recuerda que las mejores decisiones se toman en calma , trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional , eres el más coqueto del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa, realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, tu numero de la suerte el 12 y 39, tu color el morado.

PISCIS

Hoy será un día de mucho trabajo y tareas pendientes de tu estudios trata de ponerte al día en todo lo que realices , te llega un dinero extra o el pago de las utilidades, ya no lo dudes tanto con tu pareja actual tu déjate querer que es tiempo de tener una pareja estable, tus números de la suerte son 09y 78, un amor del signo de cáncer o escorpión va llegar a tu vida muy fuerte, sigue tus instintos.