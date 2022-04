Mánager de Chyno Miranda rompe el silencio y habla de la salud del cantante

El manager se mostró en desacuerdo con la difusión de noticias falsas sobre el estado de salud de Chyno

A raíz de toda la controversia que han regenerado las especulaciones de los medios de comunicación relacionadas a la salud del cantante venezolano Chyno Miranda, su manager Julio Ducharne se pronunció para aclarar un poco toda esta situación y llenar de esperanzas a los fanáticos del intérprete.

El portal de noticias Diario libre se puso en contacto con Ducharne y de esta manera, aprovechó para demostrar su inconformidad con la difusión de falsas noticias relacionadas al cantante.

Luego de que su ex compañero de dúo Nacho pidiera a los fanáticos que rezaran por el cantante y enviaran todas sus energías positivas para su pronta recuperación, Ducharne aseguró que afortunadamente Chyno se encuentra bien mientras está siendo atendido por su familia en Venezuela.

«Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia» señaló Ducharne en una entrevista vía telefónica.

«La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud» añadió.

Asimismo, seguidores del intérprete de «Mi Niña Bonita» han exigido que se deje de difundir información falsa sobre esta situación.

por Diario Libre

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora