México | Liberan a las dos mujeres militares que fueron secuestradas por integrantes del CJNG

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmaron que alrededor de las 16:30 horas de este Jueves, la Subteniente Pedagoga Tania Quintanar Zarzo y la Sargento 1º. Ana Laura Olvera, fueron liberadas.

“Gracias a la pronta difusión de los medios de comunicación, a la rápida reacción de las Autoridades Federales y Estatales, así como a la Participación de la Ciudadanía, fueron liberadas y localizadas sanas y salvas las dos mujeres militares que secuestraron integrantes del CJNG, la madrugada de este jueves.”

Las dos Mujeres Militares fueron localizadas en inmediaciones del Centro Comercial “Plaza Fluvial” entre calles Francisco Villa y Pino, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco., allí fueron liberadas por integrantes de la Delincuencia Organizada pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

“Tanto las Fuerzas Armadas como Autoridades Civiles Federales y Locales habían realizado amplios operativos de búsqueda durante todo este día, para la localización de estos dos miembros de la SEDENA, afortunadamente regresan con bien y sin daño alguno”, señalo la SEDENA.

La mañana de este jueves, en conferencia de prensa, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) Vicente Pérez López, Comandante de la 41 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dio a conocer el hecho.

“Podemos imaginar que fueron miembros de la delincuencia organizada, quienes llevaron a cabo este acto cobarde por la forma en la que se las llevaron y ante esto el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México y la Guardia Nacional, estamos trabajando para buscar a estas mujeres militares y las tenemos que encontrar con vida”.

Por la mañana el General de Brigada; enfatizó que integrantes de las Fuerzas Federales, ya habían sido desplegados en un intenso operativo, que incluía puntos de revisión, con la finalidad de localizar a las mujeres militares, tanto en Puerto Vallarta como en zonas aledañas, caminos y carreteras.

Para ello se destinaron, vehículos militares, y helicópteros de las fuerzas Armadas que desde temprana hora realizan sobrevuelos en el área urbana, costera y rural del Centro vacacional.

“Hay una coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, Estatal, municipal y Federal para tomar acciones oportunas”, dijo.

Ambas mujeres procedentes de la capital del país, no tendrían que ver con las operaciones de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas en la zona ya que estaban vacacionando, el General Pérez López, aseguró que ningún grupo criminal se había adjudicado la autoría del secuestro.

“No podemos permitir que mujeres sean violentadas de esa manera por el simple hecho de ser militares; son amas de casa, son madres, que no merecen un trato de esa naturaleza por delincuentes que, simplemente por el hecho de portar un uniforme, las traten de esa manera, es algo injusto, es algo vil, no debemos permitir esto, además no por el simple hecho de ser militares, sino también por su calidad de mujeres”

El Comandante de la 41 Zona Militar, ratificó el compromiso de las Fuerzas Armadas en beneficio de la ciudadanía.

“Ratifico el compromiso del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Guardia Nacional por trabajar por la ciudadanía, y para este caso vamos a trabajar con todo”.

Es importante señalar que el secuestro de estas mujeres castrenses, ocurrío a casi ocho días de la detención de Saúl Alejandro Rincón Godoy alias “El Chopa”, quien resultó herido en un enfrentamiento con fuerzas federales y a causa de las lesiones perdió la vida.

“El Chopa” estaría vinculado con el homicidio del ex Gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz además de ser señalado como lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lo que no se descarta que el secuestro de las militares fue una represalia.