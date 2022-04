Ventajas y desventajas de tatuarse las cejas

Las cejas son las encargadas de dar perfilar nuestro rostro. Con ellas complementamos nuestro maquillaje diario, pintándolas con diferentes métodos.

De igual modo, existen las técnicas del microblanding y micropigmentación, pero sin duda. Las más osadas se inclinan por tatuarlas. De este modo, se olvidan de maquillarlas por un largo tiempo. Teniendo unas cejas perfectas todo el día y a toda hora.

¿Pero, qué tanto sabes de este tatuaje? A continuación te contaremos sus ventajas y desventajas, para que tomes tus propias conclusiones y sepas si es la técnica adecuada para ti.

La diferencia de este tipo de tatuaje con el microblanding y micropigmentación, es que la primera es permanente, mientras que las otras dos no lo son. El tatuaje es permanente debido a que toca capas más profundas en la dermis, mientras que las otras solo llegan a la epidermis, haciéndolas duraderas por tan solo 1 a 3 años.

Ventajas

Sin duda alguna, una de las principales razones por las que nos tatuamos es su principal ventaja, el que son permanentes. Con esto nos ahorramos tiempo a la hora de maquillarnos.

Otra de sus ventajas es perfecta para aquellas mujeres que poseen poco pelo en las cejas, hace lucir mucha hebra. Con el tatuaje podemos tener el grosor que nos plazca, por ende, luciremos con mucho vello, o por lo menos el deseado.

Al tatuarnos las cejas podremos definir nuestro rostros a nuestra conveniencia, sin necesidad de dejárselo a la forma original de nuestras cejas. El tatuaje podrá definir su forma como nos plazca, ayudándonos a lucir una cara perfecta.

El mantenimiento que requiere un tatuaje es sencillo y poco. Podrás tomar un descanso de ella, sin tener que preocuparte por mantenerlas prolijas y maquilladas. ¿Qué mas quieres?

Desventajas

El dicho dice, “para lucir bella hay que ver estrellas”, y nada mejor dicho en el tatuaje de cejas. Aunque hay quienes perciben más o menos dolor, no cabe duda que el momento de tatuarse las cejas se sentirá dolor. Esto se debe a que el sitio de las cejas es un lugar muy sensible, por ende, el proceso no será indoloro.

Si te realizas un tatuaje de cejas con alguien inexperto puede acabar con resultados no deseados. Aquí llega su segunda desventaja, es irreversible. Por ello, lo recomendable es hacerlo con profesionales capacitados y confirmar mil veces la forma de las cejas antes de tatuarlas.

Aunque no se compara a un maquillaje diario, estas cejas ameritan retoques, entre los 4 a 10 años de realizarlas. Esto se debe a que las cejas tatuadas van perdiendo pigmentación, por lo que se puede ir viendo el cambio de color del vello natural.

Otra de sus desventajas es que no todo el mundo puede tener unas cejas tatuadas, ya que hay personas con piel muy sensible, lo que puede acarrear irritación o alergia en la zona tintada.