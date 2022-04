Chile | Por leer la saga de Harry Potter: Estudiante de Calama ganó concurso nacional de lectura

Es recreo en la escuela D-131 Valentín Letelier al lado de la escalera al segundo piso. Los niños y niñas corren y se esconden, juegan al taca taca. Los sonidos de los jugadores de madera golpeando el balón del mismo material llegan a la mente de los que ocupan el Rincón Lector, donde intentan no sacar la mirada de los libros que sostienen. Entre ellos está Francoise Anahy Soto Godoy de 12 años, concentrada, disfrutando la oportunidad de imaginar un mundo anexo al establecimiento y contenta por haber ganado el concurso Leo Verano 2022 del Ministerio de Educación.

La niña del séptimo “A” ríe amablemente en el segundo piso de la escuela al reconocer que ganó este premio por haber leído la saga de Harry Potter en la plataforma online que dispuso este concurso en la categoría lectores de tercero a sexto básico. Francoise cree que esto se debe a las influencias de su madre, quien lee bastante y la motivó a interesarse en la escritura también.

“Leer es como un escape de la realidad, para mí es como un método de relajación. Me gusta demasiado leer, porque a veces conecto con los personajes. O sea, cuando leo el libro de Harry Potter pienso y me siento como si fuera Harry Potter y comienzo a evaluar las situaciones diciendo qué es lo que yo haría en su lugar o qué diría o pensaría”, cuenta quien creer que en su escuela, galardonada por sus resultados académicos, se incentiva el acercamiento hacia los libros con lectura mensuales.

Por ello Francoise piensa en su profesora de Lenguaje, María Alfaro, quien solicita informes de lectura a los estudiantes con 30 preguntas y fichas de los personajes. Formación que permitió a la Francoise a participar en el concurso de lectura. “Yo me enteré gracias al profesor de Informática, él me contó sobre lo que trataba: tenía que leer libros y como yo usualmente ya leía no fue ningún problema para mí. Fue como hacer lo normal, como un pasatiempo. Entonces el profesor me escribió y yo comencé a leer los libros de Harry Potter y eso fue más o menos a finales de diciembre y a casi inicios de enero”, recuerda la estudiante.

Por eso se pasó la mayoría del verano 2022 con la narrativa de los magos, dragones y hechizos de los siete libros de Harry Potter que encontró en la plataforma de lectura del Mineduc.

Cedida: Comdes

Conexión con los personajes y con la historia

Para la estudiante, “una experiencia muy grande, porque primeramente vi las películas y dicen que los libros no son parecidos a las películas. Entonces dije voy a leer los libros, ya que ahí aparece la historia más completa. Pero, como no tenía los recursos para leerlos, aproveché sabiendo de la página gracias a mi mamá y a los profesores pude leerlos ahí completamente”, señala.

El premio

“Para mí fue una sorpresa, porque no me imaginaba que iba a ganar el concurso, porque yo pensaba que había otros niños que leían. Pero yo sinceramente pienso que todos deberían tener interés en leer, porque leer te enseña otros mundos. Como yo leo usualmente fantasía te enseña de esos mundos, te traslada la mente hacia otro mundo”, finaliza.