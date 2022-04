España | Curiosidades sobre el barco Titanic, 110 años después del naufragio

El RMS Titanic, un barco de vapor de lujo, se hundió el 15 de abril del año 1912 en el Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. De los 2240 pasajeros y tripulantes a bordo, más de 1500 perdieron la vida en el naufragio. Muchas son las historias y anécdotas registradas sobre la tragedia y algunas curiosidades, como las que se mencionan a continuación, que merecen permanecer en la memoria colectiva. Se trata sin duda de una de las catástrofes más conocidas y recordadas por la humanidad.

Curiosidades sobre el barco Titanic

Los lujos de los pasajeros de primera clase incluían una piscina, un baño turco, una cancha de squash y una perrera.

El restaurante Ritz de a bordo, estaba inspirado en el Ritz del Picadilly Circus de Londres. La escalera principal, descendía siete de las diez cubiertas del barco, totalmente revestida con paneles de roble y querubines de bronce.

La última cena servida a los pasajeros de la primera clase en el Ritz fue una fiesta que se centraba en diez suntuosos platos que incluían ostras, caviar, langosta, codorniz, salmón, pato asado y cordero.

Las despensas contaban con más de 20.000 botellas de cerveza, 1500 botellas de vino y 8000 cigarros, para el uso exclusivo de los pasajeros de primera clase.

El inmenso barco Titanic consumía aproximadamente 600 toneladas de carbón por día. Eran necesarios 176 hombres para mantener todo el sistema funcionando.

Se estima que, aproximadamente, unas 100 toneladas de ceniza caían al Atlántico cada día.

Hubo un simulacro cancelado

Un simulacro de uso de los botes salvavidas estaba programado para llevarse a cabo a bordo del Titanic, justo el mismo día que el barco golpeó contra el iceberg. Pero, por alguna razón desconocida, el capitán Smith canceló el simulacro.

Muchos son los analistas que creen que si el simulacro se hubiera llevado a cabo como se había previsto, se podrían haber salvado más vidas.

No solo no había suficientes botes salvavidas para salvar a las 2200 personas a bordo, sino que la mayoría de ellos no se llenaron a su máxima capacidad. 1178 personas podrían haber sobrevivido, en cambio se salvaron solamente 705.

El primer bote salvavidas lanzado llevaba 24 personas, a pesar de tener capacidad para 65.

El bote salvavidas 1 fue el que transportó a la menor cantidad de personas, llevaba a siete tripulantes y cinco pasajeros, a pesar de tener capacidad para que entraran 40.

