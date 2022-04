Perú | Rebelión en el oficialismo contra Castillo y Cerrón

Sector de congresistas de facción magisterial se cansaron del dúo dinámico

Existe malestar al interior de congresistas de Perú Libre, sobre todo de la facción magisterial, quienes expresaron su rechazo al presidente Pedro Castillo por aceptar las presiones de Vladimir Cerrón, secretario general del partido del lápiz.

Esa habría sido la razón por las cuales el congresista del lápiz Pasión Dávila y otros legisladores presentaron un proyecto para adelantar las elecciones generales tanto presidenciales como congresales.

Fuentes gubernamentales revelaron que el grupo magisterial del oficialismo, liderado por Pasión Dávila, expresó al mandatario su incomodidad con el escenario de confrontación que está generando la presencia de Vladimir Cerrón y el bloque cerronista en el gobierno y el Congreso.

El congresista Pasión Dávila adelantó que no descarta renunciar a la bancada de Perú Libre, luego de que el vocero de su grupo parlamentario, Waldemar Cerrón, retirara su proyecto de reforma constitucional que promovía el adelanto de elecciones generales para el próximo 23 de marzo del 2023. A la medida de Cerrón se sumaron las congresistas Margot Palacios y Silvana Robles, quienes tampoco lo respaldaron tras retirar también su rúbrica de la iniciativa.

“La medida (renuncia a Perú Libre) está en evaluación, no descarto nada. Esto no quiere decir que he hablado con otras bancadas. No he tenido ningún acercamiento hasta ahora. Lo que sí me sorprende es la postura de los congresistas (Cerrón, Palacios y Robles) en abandonar el proyecto de adelanto de elecciones”, dijo Pasión Dávila.

El congresista indicó que, pese a que ahora no tiene el respaldo de algunos congresistas de Perú Libre, eso no significa que la iniciativa no siga en pie, ya que, considera que otros parlamentarios perulibristas sí están a favor del adelanto de las elecciones para salir de la crisis política.