Carlos Prosperi indica que AD prepara recorrido casa por casa

El secretario de Organización de Acción Democrática insiste en la necesidad de la unidad para las presidenciales en 2024, tanto de su partido internamente como del resto de las organizaciones de la Plataforma Unitaria. En entrevista con TalCual, sostuvo que, en su momento, el anuncio sobre la candidatura adeca para las primarias presidenciales lo hará Henry Ramos Allup. Por ahora, el partido se abocará a recorridos casa por casa con sus ideales de siempre, que no necesitan revisión ideológica, asegura

Desde enero de 2022, el secretario nacional de Organización de Acción Democrática, Carlos Prosperi, ha recorrido casi todos los estados del país como parte del plan de reestructuración del ala del partido que se autodenomina «AD en resistencia», asumida luego de que, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se adjudicó la tarjeta electoral de la tolda blanca al sector que encabeza Bernabé Gutiérrez, proclive al Gobierno de Nicolás Maduro.

Prosperi, en entrevista con TalCual, defiende el trabajo doméstico y la atención a las secretarías adecas en los estados y municipios. El dirigente puntualiza que en AD no hace falta revisión ideológica porque la doctrina del partido está clara en los estatutos y, además, se cumple.

Al mismo tiempo, fustiga la convocatoria a elecciones internas por parte el sector de AD que conduce Bernabé Gutiérrez y destaca que las bases de la tolda blanca saben quiénes son sus verdaderos dirigentes.

Sobre la candidatura adeca a las primarias opositoras, el secretario de organización de AD dice que, en su momento, el anuncio corresponderá al secretario general, Henry Ramos Allup. En este sentido, insiste en la necesidad de la unidad, para las presidenciales en 2024, tanto de su partido como del resto de las organizaciones de la Plataforma Unitaria.

—¿En qué consiste el proceso interno de reorganización? Han hablado de un proceso desde las bases, ¿qué han hecho ahora?

—Desde el inicio de 2022, decidimos salir a recorrer Venezuela. En principio, en el estado Barinas. Una vez que se obtuvo la victoria en Barinas, comenzamos a visitar las seccionales de los estados, a reunirnos con la estructura del partido AD encabezado por el compañero Henry Ramos. Nos hemos reunido con los secretarios generales, secretarios de organización y los jefes de activismo en cada uno de los estados.

El lineamiento que le hemos dicho es organizar el partido para empezar su fortalecimiento en función de lo que hemos venido diciendo, que es prepararnos para unas elecciones primarias, las cuales, hemos hecho hincapié, tienen que darse, si no este año, el primer trimestre del año 2023, para así poder tener un candidato unitario.

—¿Cuántos estados han visitado como parte de la reorganización interna?

—Nos faltan dos seccionales, dos estados, que vamos a finalizar este sábado (30 de abril). El viernes estaremos en Coro, en Falcón, y el día sábado, vamos a Barquisimeto, en Lara. Con esas dos seccionales cerramos esa primera fase y, a partir de la siguiente semana, vamos a iniciar un recorrido en las seccionales donde haremos unos zonales.

En los zonales, nos vamos a reunir con todas las estructuras de los Comités Ejecutivos municipales y parroquiales. El compromiso es llegar hasta las bases en el más bajo nivel a través de los Comités Ejecutivos parroquiales y de los Comités Ejecutivos locales o casas del pueblo.

En cada rincón de nuestra amada Venezuela el sentimiento es el mismo: Un deseo de cambio, progreso, prosperidad y futuro en cada venezolano.

Desde #Tucupita #DeltaAmacuro, con @PieroMaroun y @rojasperezm, organizando las bases con el CES dirigido por Haydée Márquez🇻🇪 pic.twitter.com/sweHrE1nKG — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) April 20, 2022

—Después de estos zonales, ¿qué viene para AD?

—Después de esos zonales, vamos a empezar un recorrido casa por casa en cada uno de los sectores populares.

—¿Está planteada la revisión ideológica de AD?

—No tenemos que tener revisión ideológica, nuestra ideología son los estatutos del partido. Allí está toda la constitución de AD. Tenemos una gran ventaja, algunos decían que AD es un partido de viejos. Yo no soy un viejo, soy una persona de edad moderada. Tenemos personas allí como, por ejemplo, Lustay Franco, Piero Maroun, Manuel Rojas Pérez, tenemos jóvenes recién electos concejales.

En AD, a diferencia de otros partidos, no existe problema generacional. En AD tenemos experiencia de la mano del compañero Henry Ramos Allup y juventud comprometida y, lo más importante, es que tenemos un pasado del cual sentirnos orgullosos y un presente representado en las actuales autoridades.

—Ustedes han cuestionado que el ala de AD a la que el TSJ entregó el partido anunció elecciones internas.

—Nosotros lo que sabemos es que hay un señor que convocó unas elecciones internas solamente para tratar de legitimarse y decir que no hay una judicialización. Pero, es algo que nosotros que no avalamos porque no es una convocatoria hecha por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD y, muchos menos cuando se habla de un Comité Directivo Nacional (CDN) que no es válido.

El Comité Ejecutivo está representado en los secretarios generales, en los secretarios de organización de cada una de las seccionales y en los miembros del Comité Directivo Nacional. A pesar de que el partido está judicializado, esa sentencia impide que se hagan cambios y elecciones.

Ese señor (Bernabé Gutiérrez), convoca a elecciones internas para decir que no hay judicialización. Se habla de un CDN que no es tal. El Comité Directivo Nacional de AD está representando en los secretarios generales, en los secretarios de organización de cada una de las seccionales y en los miembros del Comité Directivo Nacional. Resulta que ese señor convocó a todos los secretarios generales y municipales y los representantes del CDN porque, simplemente, no tiene a ninguna de las estructuras político partidistas de Acción Democrática.

Nosotros nos oponemos a ese tipo de elecciones y, por ende, le decimos a nuestra militancia y dirigencia que hay una sola AD, encabezada por el compañero Henry Ramos, y el resto del Comité Ejecutivo Nacional. Ellos podrán convocar a cualquier cosa, pero la base acciondemocratista dejó de creer en ellos porque sabemos lo que han venido haciendo.

—¿Cómo se dirime ante la militancia, en las regiones, la coexistencia de dos alas de AD?

—No hay nada que dirimir, la militancia está clara sobre quiénes son sus autoridades. El mejor ejemplo es el estado Barinas, así sucede en todo el país. Lo podemos palpar, inclusive, con las actualizaciones que hemos venido haciendo. Que salgan ellos a ver qué actividad pueden hacer en los estados, donde no tienen absolutamente a nadie. Nosotros recorremos Venezuela, vamos a los estados y allí están todos nuestros compañeros de partido de la mano de AD representada por el compañero Henry Ramos Allup.

Hoy en nuestra querida Monagas, a cancha llena porque aquí lo que sobra es ímpetu para lograr el cambio definitivo de Venezuela. Junto a @prospericarlos, @rojasperezm, @sandraalfaro y una marea de ciudadanos comprometida con el futuro de nuestro país. pic.twitter.com/7TEiteP3RF — Piero Maroun (@PieroMaroun) April 21, 2022

—Usted ha insistido en los llamados a la unidad opositora y a prepararse para las primarias.

—Nosotros lo hemos dicho abiertamente, el país no nos puede perdonar no garantizar una unidad para el 2024. Por eso nuestro llamado es a terminar de ajustar el reglamento para las elecciones primarias, ya que no solo pueden estar representados allí el G4, o el G- Plus, sino que hay que crear una gran coalición democrática y esa coalición puede ser, por ejemplo, como se dio en Barinas, donde organizaciones políticas que, el 21 de noviembre, no apoyaron a la unidad, como el MAS, Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal, luego, el 9 de enero, apoyaron la candidatura unitaria de Sergio Garrido.

El llamado es que quien quiera participar para las primarias para escoger al candidato presidenciales, bienvenido sea. Hoy tenemos que ser garantes de la unidad, mucho más allá de las organizaciones políticas, o de las organizaciones políticas en las que se han incluido a gremios y la sociedad civil. Que todos podamos tener la oportunidad de elegir a quien represente a la alternativa democrática para 2024.

Mucha gente nos dice que el 2024 es lejos y no es así, es el 2024 es ya. Si necesitamos que un candidato presidencial recorra un día cada uno de los municipios de Venezuela, necesitamos 335 días para que el candidato presidencial vaya a todos los municipios, sin meter las diferentes parroquias.

—Desde AD, ¿quiénes son los precandidatos para las primarias? ¿Ramos Allup?

—El propio compañero Henry Ramos dijo que él no había abierto la boca sobre candidaturas, que él no estaba poniendo su nombre, y tampoco ha hablado de que había otro nombre colocado. Nosotros nos hemos organizado para eso y, en su momento, por vocería de nuestro propio secretario general, se hará el anuncio de quién es el candidato presidencial que representa a Acción Democrática

Lo que sí es que dentro de AD hay una posición en torno al compañero Henry Ramos Allup y estamos trabajando en función de que todos vamos a ir unidos con un mismo nombre.

El nombre del candidato lo va a presentar el propio compañero Henry en su momento, pero de lo que sí estamos seguros es de que vamos a salir airosos de esas elecciones primarias porque nos estamos preparando para eso.

—Ha destacado las alianzas que se dieron entre diversos sectores opositores en Barinas. ¿En las giras que han hecho qué perspectivas tienen sobre otras alianzas regionales?

—Nos hemos conseguido con que la gente nos exige que debemos estar completamente unidos para obtener una victoria. Inclusive, hay personas que nos preguntan si creemos que va a haber una unidad verdadera, nosotros creemos que sí. Ahora, no nos vamos a hacer falsas ilusiones con personas que han demostrado claramente que los partidos que están judicializados y obedecen a los que les dicen, el mandato que les hacen desde Miraflores.

Eso es complejo y sabemos que ellos, a pesar de todo, van a presentar candidaturas para dividir a la alternativa del cambio y mantener al chavismo o al madurismo en el poder. Los venezolanos han aprendido, saben cómo ejercer el derecho al voto y hoy en día estamos convencidos de que después de las elecciones primarias, quien salga electo va a hacer el próximo presidente de Venezuela.

—¿En lo privado, se debate con seriedad el asunto de las elecciones primarias?

—Claro, todos están pidiendo elecciones primarias, porque estamos trabajando en que eso se logre consolidar. Lo que sí es que no vamos a poner lo que diga un partido o dos. No. Eso tiene que ser consensuado, entre todos. En las discusiones, lo que sí tenemos que incluir es que organizaciones políticas que no están hoy en la Plataforma Unitaria sean incluidos y tomados en cuenta para obtener el cambio que merecemos.

—No se ha regresado a la mesa de negociación en México. El diálogo es necesario para lograr condiciones para una elección competitiva. ¿Desde AD, cómo observan este proceso?

—Estamos de acuerdo con que se tiene que retomar el diálogo y retomarlo en función de cada uno de los venezolanos, inclusive al gobierno es al que más le interesaría lograr un diálogo en Venezuela para lograr la estabilización del país como tal. Sin embargo, consideramos que debe retomarse de manera sensata, donde no estemos sometidos a presiones, dónde prive la sensatez y la madurez política, ante todo, hay que sentarse por Venezuela, buscar un minino de condiciones electorales.

Algunas voces de la alternativa democrática decir que quieren primarias sin un Consejo Nacional Electoral (CNE), ¿pero ¿quién va a hacer las elecciones presidenciales? La realidad es que el ventajismo electoral siempre va a existir, pero si nosotros tenemos los testigos en cada una de las mesas y en los centros de votación no hay manera de que se logre consolidar un fraude electoral. El mayor ejemplo que tenemos es el estado Barinas.

