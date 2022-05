Barberos en Anzoátegui ganan para medio comer

La hiperinflación que atraviesa el país, ha hecho que los barberos en Anzoátegui y quienes se dedican a la estética del cabello se vean afectados por la poca demanda de clientes, incluso para los que afeitan en plena calle para evadir el alquiler de un local.

En Peñalver, uno de los 21 municipios de Anzoátegui, surgieron emprendimientos de peluquerías en los que consigues un corte de cabello entre $2 y $3.

La iniciativa se prestó para aliviar el bolsillo de los residentes a quienes se les hizo imposible costear un cuidado de cabello en $15, precio que mantienen algunos negocios en los centros comerciales visitados por el equipo corresponsal de Noticias Todos Ahora; valga mencionar que los servicios valorados en $15, incluyen lavado de cabeza, mantenimiento y rasurado de la barba, además de ciertas bebidas para la clientela.

Quienes se dedican a este oficio, registran poca asistencia en sus lugares de trabajo, a pesar de colocar tarifas accesibles para los peñalverianos; sin embargo, es más fuerte el deseo de prosperar y apostar a la tierra que los vio nacer, por lo que siguen apostando a su labor como medio de vida.

Entre estudiar y trabajar, Josúe Chivico es como muchos barberos que siguen esforzandose

Al menos una decena de barberías consultadas levantan la santamaría a partir de las 8 AM, para finalizar sus jornadas laborales a las 6 PM. El horario depende de si hay clientes por atender.

Además de aceptar divisas, efectivo, pagomóvil y trasferencias, existen comercios que reciben trueques como modalidad de pago.Estas historias se tornaron comunes, ante la necesidad de llevar alimentos a sus casas y poder sustentar a sus familias.

Josué Chivico es de los muchos barberos en Anzoátegui, que como propietario de peluquería La Plaza, dijo levantarse temprano para empezar a ofrecer sus servicios desde el local donde trabaja. El puertopiriteño se dedica a esta profesión desde los 15 años «Recuerdo que realicé un curso cuando era un adolescente»

«Eso me sirvió para aprender a cortar cabello. En ese momento no tenía idea de lo mucho que me serviría empezar a agarrar una máquina de afeitar y unas tijeras», señaló el también estudiante de Ingeniería.

Manifestó su deseo de recibir mayores incentivos económicos porque así se ayuda a comprar cuadernos y útiles que necesita para ir a la universidad. Aunque hay días en los que ganas solo $3, esos días que pasa desolado gran parte del día su local.

Méndez declaró ser jefe de hogar y padre de dos hijos. A sus 32 años, dijo levantarse diariamente a las 5 AM para alistar a sus muchachos antes de irse al colegio y posteriormente iniciar su jornada laboral.

Altos costos en los alquileres, es un reto para los barberos en Anzoátegui

Edgardo Araguache, pertenece al equipo de barberos del salón Los Ángeles, este emprendedor indicó que en las jornadas exitosas llegan siete personas aproximadamente a su local. Mientras que existen días en los que solo llegan dos personas.

«Dependiendo de los resultados se ganan $30 mensuales. Eso se gasta solo en la comida. Aquí trabajamos tres barberos y entre nosotros nos dividimos el costo total del alquiler que está en $70. Casi toda nuestra ganancia se va allí, dijo.

Guillermo Guaina comparte el mismo criterio. Tuvo que dejar de trabajar en la peluquería, a pesar de que no le faltaban clientes. Sin embargo, era muy poca la ganancia después de sacar cuentas y pagar los servicios públicos y la renta del local.

«Empecé a trabajar desde mi casa. Le dije a todos mis clientes y es así como pude reinventarme. Trabajar para otros no funciona porque tienes que pagar luz, agua, internet y alquiler. Trabajaba de lunes a sábado y solo veía $10 de ganancia para comprar mis cosas. Nadie sobrevive con esa cantidad de dinero en este país», declaró Guaina.

Los barberos en Anzoátegui consultados coincidieron en que en la pasada temporada de Semana Semana trabajaron los siete días, pero solo hubo buena receptividad el lunes y martes respectivamente.

