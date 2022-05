FORDEC el modelo de los dioses del cielo

FORDEC es el modelo de toma de decisiones de los dioses del cielo.

Nuestros libros sagrados nos enseñan que contrariamente a la opinión popular, se puede educar al buen juicio.

Es el modelo FORDEC utilizado por los dioses del cielo, se usa en los entrenamiento de estos dentro del simulador de vuelo.

“El proceso de toma de decisiones, mejora el sistema para disminuir la probabilidad de error humano y aumentar la probabilidad de un vuelo seguro.

» La acción y respuesta debe ser ajustada a los valores establecidos, conforme a lo estructurado de forma racional previamente”

El capitán tendrá autoridad decisiva en todo lo relacionado con la aeronave mientras esté al mando de la misma y será responsable del avión, tripulación, los viajeros, equipajes, de la carga.

“Durante la fase anterior al vuelo, los dioses del cielo deben verificar y firmar gran cantidad de documentos, desde la aceptación de la aeronave hasta la hoja de carga, haciéndose responsable de cada uno de los datos y cálculos recogidos en ellos y que tienen relación con la operación.

En definitiva, el Comandante es quien toma las decisiones relacionadas con todas las fases de la operación aérea, así como en cualquier situación de emergencia. Para ello, la formación y experiencia que conforman su criterio profesional, son siempre garantía para la seguridad del vuelo.”

MODELO FORDEC

El método FORDEC guía al piloto en el proceso de análisis, toma de decisiones, ejecución y revisión continuada, asociados a las situaciones de anormalidad o emergencia en vuelo.

Facts: Cuál es el problema.

OOptions: Entrar en espera, desviarse a un aeropuerto u otro, aterrizaje inmediato, etc.

RRisks/Benefits: Qué inconvenientes tiene cada opción vs cuáles son sus ventajas, p.ej. una pista puede ser más larga, pero estar más lejos.

DDecide: Qué opción elegir.

EExecute: Llevar a cabo el plan de acción elegido.

CCheck: ¿Está ocurriendo lo que esperábamos que ocurriera? ¿Cómo nos adaptamos a las nuevas circunstancias? ¿Qué más hace falta hacer?

Facts

Conocer cuál es el problema es el primer paso para solucionarlo o tomar una decisión. Es necesario descubrir qué ha ocurrido, qué falla (esto es, identificar el problema) y si es posible, qué lo causa. A menudo los ordenadores de a bordo (ECAM en Airbus) pueden diagnosticar un fallo pero es importante confirmarlo (Páginas de sistemas, configuración de los equipos, breakers etc.) y evitar errores de interpretación o concepción previa. En resumen: hemos de determinar y confirmar el problema.

Options

Determinar qué opciones tenemos a nuestra disposición, una vez conocidos el problema y las circunstancias reinantes. Es importante ser consciente de que no todos los fallos son urgentes o requieren acción inmediata. Cuando es preciso tomar acción, tal como desviarse a un alternativo, puede haber una variedad de aeropuertos para elegir y entre ellos, alguno con apoyo de mantenimiento o handling de la Compañía, o con una pista más larga que los demás (lo que puede ser importante en función del tipo de fallo).

Para llevar a cabo este ANÁLISIS OPERACIONAL hemos de considerar:

Combustible,

Meteorología y

Performance de aterrizaje

Risks

Evaluar los pros y contras de cada opción viable. A menudo existen varias opciones disponibles y es necesario decidir de una manera razonada. Habitualmente esta fase del proceso se asocia a la elección de aeropuerto y pista de aterrizaje pero también existen otros escenarios a evaluar. Incluso el hecho de iniciar un desvío exige un análisis de riesgos ya que continuar a destino puede tener menores riesgos asociados (alternativos con pistas cortas, mala meteorología etc.).

Decide

Tras haber completado el proceso paso a paso de análisis de la situación previamente descrito, la tripulación de vuelo debiera estar capacitada para tomar una decisión y seleccionar la mejor alternativa en términos de Seguridad, Economía y Confort, de entre las disponibles.

Este proceso debe hacerse de forma cooperativa entre los tripulantes de vuelo con funciones asignadas en cockpit, siendo la decisión final potestad y responsabilidad del Comandante del vuelo.

Una vez tomadas las decisiones pertinentes, la situación en que se encuentra el vuelo y las intenciones de la tripulación de vuelo deben ser notificadas a los diferentes actores implicados:

ATC,

Sobrecargo,

Pasajeros y

Centro de Control Operativo de la compañía aérea o Escala.

Execution

Llevar a cabo las acciones necesarias para poner en práctica la decisión tomada de una manera ordenada, respetando en la medida de lo posible las normas y reglamentos aplicables, incluso en condiciones de emergencia. No obstante, el Comandante del vuelo puede decidir no cumplir dichas normas y reglamentos cuando considere, tras el análisis completo de las circunstancias concretas, que ése es el curso de acción más seguro.

La fase de ejecución implica la necesidad de asignar cometidos a las personas encargadas de ejecutar las acciones necesarias (tripulación de vuelo, tripulación de cabina etc.)

Check

La comprobación ha de ser un proceso continuo. No sólo ha de comprobarse que todas las acciones decididas se han llevado a cabo, sino que es necesario seguir verificando que todo ocurre de acuerdo al plan establecido, y que es probable que obtengamos el resultado esperado, de una forma segura. Si éste no fuera el caso, el proceso puede retomarse para volver a analizar qué ha cambiado o qué no está funcionando correctamente, y adaptarnos en consecuencia.

En ejecución, una situación anormal puede derivar en emergencia, o vice-versa. Igualmente, la recuperación de un sistema crítico puede hacer que cancelemos la situación anormal declarada, volviendo al vuelo normal.

Los “dioses del cielo” un instante separa el éxito de la tragedia. Por: Braulio Jatar

