Horóscopo del 2 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 2 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este Lunes 2 de mayo del 2022 estos son los horóscopos especiales para el día del inicio de semana y como canalizar correctamente la energía de los astros en nuestra vida.

ARIES

Será un lunes muy movido, concluyes el pago de tu carro y planeas cambiarlo por uno más reciente. En este mes llegará un dinero extra por cuestión de lotería con los números 27 y 68. Cuídate de los chismes y malas energías que te rodean. No platiques tus planes y aléjate de las malas amistades; tu signo es el carnero y eso te convierte en presa de las malas personas. Obtienes un reconocimiento por un nuevo proyecto de trabajo. Intenta dormir para recuperar tu energía y deja a un lado el celular.

TAURO

En este inicio de semana te buscan para hacer un negocio nuevo de comunicación o alimentos, esto te ayudará a gozar de mayor abundancia. Será un día nostálgico, te cuesta dejar personas en el pasado, pero es lo que debes hacer. Continúa tu preparación profesional, la competencia es muy dura allá afuera. El matrimonio o vivir juntos se presentará en tu vida, pero siempre piensa antes de actuar para que después no te arrepientas. Mantén el cuidado de dolores estomacales o problemas de la vista, pues será tu punto débil todo el mes. Recibes regalos que no esperabas y eso te pondrá muy feliz.

GÉMINIS

Ordena tus ideas y establece qué quieres para tu futuro. Eres uno de los signos más ambiciosos del Zodíaco y eso te hace buscar ser siempre el mejor y el líder en todo. Puede que en tu lugar de trabajo no te sientas confortable, pero evita salirte de allí hasta que tengas otra opción firme. Obtienes dinero por cuestiones de una deuda del pasado. No tomes los problemas de otros como tuyos y aprende a sacudirte las malas energías.

CÁNCER

Este inicio de semana sigue con el ejercicio y la dieta que ya te estás viendo excelente; la disciplina debe ser muy importante en tu vida. Máxima precaución con tus pagos de tarjeta y fraudes. Vienen cambios positivos en tu vida, las energías se transforman y encontrarás nuevos caminos. Detecta a esas amistades, que no convienen y déjalas fuera de tu vida. Trata de mantener un hábito que fomente la salud de tu cerebro.

LEO

Mayo será un mes lleno de buenas oportunidades, tanto de crecimiento laboral como personal. Siempre el quinto mes del año para tu signo es muy significativo, pues tomas las decisiones más importantes de tu vida. Por fin resuelvas una situación familiar que te tenía muy preocupado. Este lunes sigue tus instintos y trata de hacerle caso al corazón, recuerda que eres el rey de la selva y todos los ojos están en ti.

VIRGO

Recuerda ser más profesional en tu trabajo y no dejar que las malas energías inunden tu vida. En el amor tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por culpa de una enfermedad. Estos días tendrás preocupación por los pagos que tienes que cubrir, pero administrando bien, lograrás no atrasarte. Si aún así no logras resolver los gastos, es buen momento para buscar un nuevo empleo con mejores oportunidades.

LIBRA

Este lunes pinta muy bien para el amor, tendrás una pareja estable y te pedirán matrimonio. Tu signos más compatible son Tauro y Acuario, con ellos te sentirás mejor. Arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio, tu carácter no es débil simplemente no te gustan los pleitos, por eso lo mejor mantenerse alejado de las malas energía. Detecta a esas amistades, que no convienen y déjalas fuera de tu vida.

ESCORPIÓN

Este inicio de semana arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio, tu carácter no es débil simplemente no te gustan los pleitos, por eso lo mejor mantenerse alejado de las malas energías. Cuidado con lo que cuentas hay personas que están esperando para hacerte daño mediante chismes. Sigue con la dieta y el ejercicio para que no vuelvas a tener esos kilos de más o afectar de forma seria tu salud.

SAGITARIO

Durante este lunes terminas de pagar una deuda y por fin ahorras para aumentar tu patrimonio en este mes, pon en orden tu papelería de visa y pasaporte porque te van invitar a ir de viaje. Buenas noticias en lo laboral, llega un aumento o un ascenso. Tu personalidad amorosa tiene junto a ti a una pareja estable, pero los celos puedes generar problemas, trabaja en ello, no le cuentes a todos tus cosas.

CAPRICORNIO

Es el momento de tomar la decisión de ser feliz, si quieres a esa persona díselo y verás que vas a vivir unos días de mucho amor. Recibes un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo y te pagan tus utilidades. Sigue con el deporte, una buena dieta que ya te estás viendo de lo mejor, recuerda que cuerpo sano y mente sana, sigue con ello estas logrando un enfoque en días difíciles del año.

ACUARIO

A partir de este lunes, vienen días de transformación en tu vida y decides poner fin a esas amistades o relación amorosa que no te llevan a ningún lado. Considera que tu signo tiende a idealizar a su pareja y cuando te das cuenta cómo es en verdad, sufres. Evita confiar tu vida privada a gente del trabajo, pueden usar todo en tu contra, siempre deja ir los malos pensamientos y sigue con tu vida para que no pierdas el tiempo pensando en cosas que no son para ti.

PISCIS

Tu signo son dos peces y siempre necesitas de una pareja para sentirte completo. Trata de guardar dinero para pagar la tarjeta de crédito. Cuídate de las traiciones de amigos del trabajo. Haces cambios en tu casa y compras muebles. Un amigo se enamora de ti pero es mayor que tú, así que trata de poner en orden tus sentimientos. Ya no seas tan intenso con lo que opinen los demás de ti, toma las cosas de quien viene.