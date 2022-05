¡PDF Gratis! | A sangre fria de Truman Capote muestra los crímenes eran, aparentemente, inmotivados, y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos.

A partir de estos hechos, y tras realizar largas y minuciosas investigaciones con los protagonistas reales de la historia, Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió A sangre fría, la novela que le consagró definitivamente como uno de los grandes de la literatura norteamericana del siglo XX.

Capote sigue paso a paso la vida del pequeño pueblecito, esboza retratos de los que serían víctimas de una muerte tan espantosa como insospechada.

Al yuxtaponer las vidas y el sistema de valores de los Clutter con los de los asesinos, Capote nos brinda su visión de la doblez de la vida norteamericana.

A sangre fria de Truman Capote, fue bautizada por el mismo Capote, pionera y provocativamente como una «non fiction novel», es un libro estremecedor que, desde la fecha misma de su publicación, se convirtió en un clásico.

Criticas favorables del libro

«La crónica resultante es una obra maestra: agonizante, terrible, obsesiva (Conrad Knickerbocker, The New York Times Books Review)

«Un «relato verdadero» extraordinario, escalofriantemente emocionante, increíblemente escrito.» (The New York Times)

«El mejor relato documental de un crimen americano jamás escrito… El libro hiela la sangre y ejercita la inteligencia.» (The New York Review of Books)

«El caso Clutter fue, seguramente, el primero de los numerosos crímenes horrorosos, aquellos asesinatos masivos de los años 60 que acompañaron a los asesinatos políticos…

Quizá por primera vez, Capote percibió cómo una sociedad se definía a sí misma en relación a sus crímenes, a su capacidad para asesinar.» (Frederick R. Karl)

«Uno de los más brillantes escritores estadounidenses del siglo XX y un lúcido y cruel analista: una obra difícilmente superable.» (Ángel S. Harguindey, El País)

«Su obra maestra.» (Javier Valenzuela).

