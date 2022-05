¿Por qué Maduro no aumentó el salario el 1 de mayo?

1392113

Caracas.- El gobernante Nicolás Maduro habló de bolívares orgánicos, inflación y capacidad productiva de Venezuela en su discurso del domingo 1° de mayo, Día del Trabajador. Por primera vez en los últimos años, la administración oficialista se abstuvo de incrementar el salario mínimo pese a las expectativas sobre un segundo aumento en el año.

Maduro se refirió a lo que asegura es el inicio del proceso de recuperación de la economía venezolana y recordó el incremento decretado en marzo, que ubicó el salario mínimo en medio petro o 130 bolívares y el bono de alimentación en 45 bolívares, lo que equivale a unos 39 dólares según el tipo de cambio oficial.

«El salario de medio petro y el aumento de todas las tablas salariales que hemos vivido en abril está sustentado en riqueza real, en bolívares orgánicos que no generan inflación. Lo hemos tomado en base a la recuperación paulatina de la capacidad productiva de toda la economía que comienza a crecer», añadió Maduro.

El gobernante agregó que en lo vinculado con el salario, la generación de riqueza y la productividad serán fundamentales. De ese modo, parece haber comprensión sobre las lecciones que dejaron los incrementos salariales del pasado y cómo se ejecutaron, así como por la capacidad real del Estado para cumplir con demandas sociales, de acuerdo con tres economistas consultados por El Pitazo.

El economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), Aarón Olmos, considera fundamental hablar de la comprometida situación de caja y la insuficiente generación de ingresos del Gobierno.

«Si bien es cierto que Venezuela ha estado incrementando su producción petrolera y se está generando una mayor recaudación en el mercado interno, sobre todo con la reforma parcial al Igtf, no necesariamente es suficiente para hacerle honor a una nómina pública de 7 millones de personas; hablamos de pasivos laborales, contratos colectivos y una cantidad de elementos que se multiplican por siete», explicó Olmos vía telefónica.

De acuerdo con el economista, un incremento salarial que se ubique en el corto plazo entre 100 y 200 dólares es imposible.

«Tendría que generarse un cambio rotundo en la política económica: aumentar la producción nacional para poder exportar y lograr captar mayores ingresos por esa vía. Se habló de bolívares orgánicos y la fórmula detrás de eso necesariamente tiene que ver con disminución de gasto público, aumento de la producción e incorporación del sector privado al desarrollo de la actividad económica, pero nada de eso se está viendo en este momento», añadió Olmos.

Por su parte, el también economista y director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Oscar Meza, destaca el contexto del diálogo tripartito auspiciado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«En primer lugar, el Gobierno se está sentando en una mesa de diálogo tripartita, por lo que no parecía coherente anunciar un aumento unilateral. Por otra parte, si no se produce riqueza no es posible distribuirla. Con la pérdida de 80% del PIB en los últimos años y una hiperinflación de la que recién salimos, que destruyó el aparato productivo, la moneda y el poder adquisitivo, no es fácil plantearse exigencias salariales más allá de lo que puede producir la economía», destacó Meza.

Cálculos del Centro de Investigación y Formación Obrera revelan que al 1 de mayo de 2022 el ingreso mínimo legal equivalente a 39,57 dólares, según el tipo de cambio oficial, es 90% más bajo que en 2001, cuando se ubicó en 401,29 dólares, pese a que ese año el precio del barril de petróleo rondaba los 23 dólares, casi 4 veces menos que la cotización actual del crudo, de 105 dólares, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Meza resalta que ante la disposición del Gobierno de no recurrir a una nueva emisión de dinero inorgánico, la meta en términos salariales sería alcanzar los 100 dólares, una propuesta planteada por el Cendas-FVM entre el movimiento sindical.

La canasta alimentaria para una familia de cinco miembros, de acuerdo con los cálculos del Cendas-FVM, se ubica en 500 dólares. Cada miembro de la familia requiere al menos 100 dólares al mes para cubrir costos de alimentación y gastos esenciales.

«Por lo pronto, la economía no está en capacidad de dar más. Lo concreto es lo que pueda producirse, lo que puedan hacer las empresas que insisten en invertir a pesar de las deficiencias de servicios públicos y seguridad, para reactivar la economía», concluyó Meza vía telefónica.

En marzo, Maduro señaló que fue la recaudación fiscal lo que le permitió a su administración ejecutar el incremento salarial, el primero desde el 1° de mayo de 2021.

En ese contexto, contactado por El Pitazo, el economista e investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), Oscar Torrealba, destaca la hipotética evaluación del Gobierno ante sus posibilidades de recaudación fiscal.

«Parece que la decisión es no expandir el gasto público, vía incremento del salario mínimo que afecta a la nómina pública, sin un correspondiente aumento de los ingresos fiscales. Están evitando esa emisión de dinero, que no ha desaparecido del todo porque aún hay una importante variación de precios por encima de 200%», advirtió Torrealba.

Jesús Abreu MenaEconomía

