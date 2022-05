Adriana Azzi: Horóscopo del 3 de mayo de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 3 de mayo de 2022 y los números de la suerte.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 592

Inicias cambios perfectos. Ten cuidado con los chismes no escuches a nadie ve tú mismo las cosas. Secreto que una persona cercana te va a decir. Una mujer que te ayuda y te indica que vas hacer. Nuevos proyectos en tu vida. Inicias días muy positivos. Cambio de imagen. Cancelas deuda.

Trabajo: Recibes una llamada importante. Nuevos inicios en lo laboral. Te conectas con compañeros del pasado.

Salud: Necesitas descansar.

Amor: Solucionas todo tipo de conflicto. Te enteras de una traición familiar. Nueva historia en tu vida.

Parejas: Caminos Abiertos para la prosperidad. Dinero por Viaje al extranjero. Salidas nocturnas que no están en tus planes.

Solteros: Cuidado con el exceso de sol. Fertilidad. Algo en lo económico que se activa con una mujer de poder.

Mujer: Mujeres amigas en tu entorno. Celebraciones y conversación donde se aclaran las cosas.

Hombre: Momentos importante que debes tener cuidado cuando hablas con un grupo. Escuchas música.

Consejo: Escucha tu corazón.

Tauro

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 522

Cuidado con lo que comes. Debes tratar mejor a las personas que están a tu lado. Iras de paseos con amigos. Mantén tu fe en lo que quieres o crees. Remodelar tu entorno. Te llaman para una contratación de trabajo. Logras hacer un trabajo que esperabas. Descubres una mentira

Trabajo: Cambios positivos. Cuidado con lo que haces o los negocios que no son nada claros.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sensibilidad pasajera. Deja la tristeza. Nuevos impulsos emocionales. Controla tu mal carácter.

Parejas: Todo lo detenido se inicia. Irás a un sitio donde comerás y beberás todo gratis.

Solteros: Asistes a un matrimonio. Concretas un negocio. Firmeza en todo lo económico.

Mujer: Todo lo que inicias es con buen pie. El dinero llega a tus manos y tomarás la decisión de invertirlo.

Hombre: Armonía y equilibrio en lo que quieres y firmeza. Sabrás de una persona cercana que se va del país.

Consejo: Busca la respuesta en tu yo interno.

Géminis

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 677

Tendrás pruebas donde utilizas tu intuición. Deja el deseo de vengarte. Nuevas relaciones en tu entorno. Debes seguir tu intuición con las personas que estás trabajando o en una reunión importante. Asistirás a una cena importante. Cambios de vivienda a sitio mejor. Triunfos de un familiar.

Trabajo: Tendrás una oportunidad de trabajo. Te gusta mucho un compañero (a).

Salud: Virosis.

Amor: Alguien te da una palmada en apoyo por problema que estás viviendo. Debes expresar tus sentimientos.

Parejas: Cambios de actividades. Obtienes información para un proyecto. Recibes una buena noticia.

Solteros: Hay una nueva relación. Iniciarás proyecto. El análisis que haces será la punta de la lanza para el éxito.

Mujer: Acontecimiento imprevisto con la firma para un proyecto. Celebrarás un hecho importante para estas fechas.

Hombre: El mundo en tus mano. Cambios y transformaciones. Debes actuar con amor.

Consejo: Momentos de reflexionar.

Cancer

Palabra clave: Disfrute.

Número de suerte: 307

Conciliaciones y acuerdos con personas del extranjero. Compra de vehículos. Cuidar la caída el cabello. Nuevas aperturas. Nuevos proyectos. Cambios de imagen. Te llegan nuevas inversiones. Traslado a otra ciudad en lo económico. Debes soltar a lo que estás apegado. Vences enemigos.

Trabajo: Algo con una computadora que se detiene. La prosperidad en tu negocio por mercancía nueva.

Salud: Equilibrio.

Amor: No quieres aceptar el perdón a una persona que te hizo daño. No puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo.

Parejas: Alegrías y celebraciones por una vivienda que vas a adquirir. Cuidado con amoríos reciente.

Solteros: Cambios en tu vida ya que una persona te hace una invitación a un paseo y conoces otra persona.

Mujer: Amigo que cambia sus sentimientos y te habla claramente o se declaran. Te visitan amigos.

Hombre: Ganancias por negocio con alimentos o productos líquido. No discutas en la calle.

Consejo: Llegas acuerdos es necesario.

Leo

Palabra clave: Vacaciones.

Número de suerte: 782

Estarás en esta época muy sensible. No pelees a quienes te quieren. Se te da algo con un local u oficina. Debes hablar con tu pareja o persona que está a tu lado. Mejorar tu forma de tratar a los demás ellos necesitan de ti y tu ellos. Hijo que tiene problema personal y no saben cómo hablar contigo.

Trabajo: Viajes a otras tierras por negocio con éxito. Compra y venta. Crédito bancario que te aprueban.

Salud: Cansancio mental.

Amor: Debes pensar en el futuro antes de decidir. Éxitos y logros. Nuevas oportunidades en tu vida.

Parejas: Compras necesarias. Conversaciones donde concretas una fecha. Noches pasionales y alegrías.

Solteros: Cambios en la rutina. No puedes hacer todo tú solo (a). Hay una mujer que te necesita.

Mujer: Cambios por mudanzas. No maltrates a otros. Arreglas y ordenas tu casa porque harás una reunión.

Hombre: El amor atrae todo. Ten calma y paciencia en lo que quieres o la persona que buscas.

Consejo: Busca tu estabilidad.

Virgo

Palabra clave: Despedida

Número de suerte: 773

Puede haber separaciones con socios. Engaños que se descubre. Alguien del pasado que llega para aclarar algo. Tienes que asistir a sitio de agua por reuniones. Hecho curioso con una reunión. Debes hacer nuevas amistades. Una noche especial con una cena y persona muy queridas.

Trabajo: Bendiciones en lo laboral. Movimientos económicos. Se constante con lo que haces.

Salud: Estrés.

Amor: Noticias de personas de otras tierras. Solucionas un conflicto con personas muy queridas.

Parejas: No te enganches con el pasado. Opciones que te ofrecen que debes tomar en cuenta.

Solteros: Celebraciones con amigos y familiares. Planificación de gastos y deudas que tienes pendientes.

Mujer: Participas y ayudas a amigos en despedida donde disfrutaras. Cuidado con tus padres.

Hombre: Regresa alguien del pasado que no esperas y te pone de mal humor. Conoces a un hombre muy distinguido.

Consejo: Disfruta la vida.

Libra

Palabra clave: Remodelar.

Número de suerte: 022

No puedes estar preocupado por cosas pequeñas. Lo que estabas esperando llega a tu vida. En el amor hay cambios positivos. Un nuevo despertar en lo profesional. Triunfo en lo que quieres. Recibes un regalo. No creas en los chismes. Deberá dejar algo que quieres mucho.

Trabajo: Llamadas importantes. Inversiones en el negocio de un amigo. Presión de personas en tu casa.

Salud: Tratamiento que hace efecto.

Amor: Compra de regalos. Alegrías compartidas. Cuídate de terceros que se quieren meter en tu relación.

Parejas: Asistes a una conferencia. Deja el pasado. No te aferres a nada. Algo que vendes que te conviene.

Solteros: Pon orden divino para tu cambios. Fecha que fijas. Cambios en este día muy positivos.

Mujer: Cuidado con lo que dices. Tienes protección en lo que estás haciendo no tengas miedo. Tu vida cambia.

Hombre: Algo con cambio en tu casa. Algo termina y concluye en tu vida. No sigas con cosas que te perturban.

Consejo: Busca claridad en lo que quieres.

Escorpio

Palabra clave: Dudas

Número de suerte: 944

Te cancelan un dinero por viaje que hiciste. Recibes una llamada de donde metiste un currículo. Todo depende de ti. Buscas algo mejor para tu familia. Sientes que no hay comunicación en el sitio donde estas. Estas con una persona pero no estás seguro (a) de lo que sientes. Cambio en viaje.

Trabajo: Inestabilidad en lo que estás haciendo. Sientes dudas por algo que no se da de un negocio.

Salud: Malestar de orina.

Amor: La rueda de la fortuna está a tu lado. Muchas mujeres en tu entorno, que te da una nueva oportunidad.

Parejas: Viajes sin saber dónde llegas. Recibes un pago por un negocio. Compra de ropa.

Solteros: Nuevos caminos. Alguien que llega a tu vida repentinamente y te la cambia. Nacimientos.

Mujer: Viaje inesperado. Un nuevo ciclo en la vida ahora veras las cosas más clara.

Hombre: Culminas estudios. Momento de grandes cambios que será favorable en tu vida.

Consejo: Se constante.

Sagitario

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 882

Adelante en lo que quieres ya que lo consigues. Tomas decisiones importantes. Debes estar seguro en lo que vas hacer o las decisiones que tomarás. Hombre blanco bajito pendiente de ti. Buscas estabilidad. Tendrás dudas de cosas cercanas. Cambios que serán positivos en tu vida.

Trabajo: Pon orden en tu vida laboral. Cumple con tu responsabilidad. Ten calma y tranquilidad en tu sitio de trabajo.

Salud: Controlar tensión arterial.

Amor: El amor llega a tu vida en sitio de mucho verde. Deja el estrés. Pruebas que pasas en el amor.

Parejas: Obtienes lo que solicitas. Una nueva vida listo para avanzar y hacer el viaje esperado.

Solteros: Nuevos proyecto que serán muy valiosos. Este es el momento de ser creativo (a).

Mujer: Tu vida activada con tu pareja. Celebraciones en la familia alegría. Equilibrio en los intereses.

Hombre: Mujer que te da un concejo. Buenos resultados en lo que inicies en estos días.

Consejo: Pon en marcha tus ideas.

Capricornio

Palabra clave: Viajar

Número de suerte: 002

Asistirás a una boda de una persona querida. No te sientes seguro (a) en lo que estas o tienes. Cuidado con tus planes. Placeres de la vida. Mucho movimiento esta semana en unión de toda la familia o la persona especial. Reencuentro con la familia. Niños en espera de algo que ofreciste.

Trabajo: Mudanzas en la oficina. Llamadas importantes que llegan rápido. Te llega un nuevo empleo.

Salud: Pesadez en el cuerpo.

Amor: Nuevas etapas en el amor. Paseos con el amor de tu vida. Amigo que declara sus sentimientos por ti.

Parejas: Compras alimentos para tu casa. Pon límites a los problemas. Evita firmar documentos sin leer bien.

Solteros: Pérdida de alguien querido. Viajes. Se concreta un negocio. Compra de vehículo.

Mujer: Debes ayudar donde vives. Nuevas conversaciones con acuerdos. Invitación de amigos.

Hombre: Estas muy apegado a lo material. Nuevas personas en tu vida. Compra de copas.

Consejo: Es importante la comunicación.

Acuario

Palabra clave: Camino

Número de suerte: 802

Recibes los consejos de una persona cercana. Sales de una duda de un compromiso. Llega un dinero a tus manos. Molestia por algo que pediste y no se da. Deja la tristeza que todo cambia. No repitas los mismos errores del pasado. Amas pero a la vez sufres no puede ser. Viaje con la familia.

Trabajo: Te cancelan algo pendiente. Cuida tu empleo. Las personas que están contigo son fieles.

Salud: Indigestión.

Amor: Te encuentras con una persona del pasado pero por extraño que parezca te hará recordar un sentimiento del pasado.

Parejas: Sabrás perdonar a tu ex o a la persona con quien vives.

Solteros: Te sientes atrapado en algo de papel para iniciar un proyecto. Equilibrio en lo económico.

Mujer: Pon en orden tus prioridades. Molestia por algo que te dejan de cancelar. Aseguras algo.

Hombre: Mujer muy cercana de cuidado. El poder en tus manos. Apégate a la ley no busques venganza.

Consejo: Todo es actitud se positivo (a).

Piscis

Palabra clave: Fiesta

Número de suerte: 782

Pendiente de hijo que está lejos de ti. Debes cuidarte de lo que bebes. Vivirás un proceso de retirada. Compromisos laborales que cambia tu estilo de vida. Sales de una sombra. Verás una luz. Debes reconciliarte con personas cercanas. Éxito triunfos y logros. Otras tierras y viajes. Cambios

Trabajo: Por tu constancia logras lo que quieres y tu talento profesional. Apoyo económico.

Salud: Malestar viral.

Amor: Se activa el amor. Nuevos proyectos. Te abres al amor. El sol sale para ti y todo cambia.

Parejas: Apoyas a tu pareja en problema de salud. Cambio de vehículo necesario.

Solteros: Nuevas ideas. Emprendes una marcha o caminata por algo de la vida. Colaboraciones en tu vida.

Mujer: Tu familia te espera. Indecisiones. Cambio de dirección. Asistes a una casa por algo religioso.

Hombre: Un nuevo amor. Nuevos aprendizajes. Controla tus emociones por esa persona que te gusta.

Consejo: Quiérete a ti mismo (a).