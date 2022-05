¡Entérate! Impactantes detalles de las autopsias de celebridades

Brittany Murphy y otras estrellas que murieron misteriosamente

La muerte de una celebridad siempre genera una gran atención y mucho más si el fallecimiento es trágico o esconde algún detalle que, a veces, se revela en las autopsias.

La verdadera causa de la muerte de Prince

Prince murió a la temprana edad de 57 años y, desde el principio, hubo sospechas de algún abuso de tóxicos. Según informó The Guardian en 2018, el nivel de fentanilo en el hígado de Prince fue severo: 450 microgramos por kilo. Las concentraciones en el hígado superiores a 69 microgramos por kilo pueden ser fatales.

Sin cuerpo no hay pruebas

The Daily Star inforó que las autoridades encontraron numerosas píldoras en varios contenedores alrededor de la casa de la estrella ¡un año después de su muerte! Pero, después de la autopsia, su cuerpo fue incinerado rápidamente y no se realizaron más pruebas, dejando incógnitas sin resolver. Según The New York Times, es posible que el fentanilo de Prince proviniera del mercado negro, porque los investigadores no encontraron una receta. Pero nunca se acusó a nadie.

El trágico final de Bobbi Kristina Brown

La hija de Whitney Houston murió trágicamente en 2015. Fue hallada inconsciente seis meses antes y ella nunca pudo explicar a su familia y seres queridos exactamente lo que había sucedido antes de que la encontraran sumergida en la bañera de su casa de Atlanta. Sin embargo, hubo una autopsia reveladora.

¿Muerte accidental o provocada?: «Indeterminado»

La joven de 22 años murió por una combinación fatal de múltiples drogas e inmersión en agua. Lo más misterioso de la autopsia fue que el médico forense no pudo determinar si su muerte fue accidental o intencionada. Lo dictaminó como ‘indeterminado’, según informó ABC News en 2016. Entoces ¿es posible que alguien asesinara a Bobbi Kristina Brown?

Jimi Hendrix también en el «club de los 27»

Jimi Hendrix murió a los 27 años por causas relacionadas con las sustancias tóxicas no legales. Sin embargo, su muerte fue fuente de dudas para el forense que completó su examen post mortem.

Asfixia

La muerte de Jimi Hendrix se dictaminó como resultado de la asfixia por su propio vómito después de una sobredosis. Pero la autopsia no pudo aclarar si fue un accidente, un acto consciente del artista para quitarse la vida o (incluso) un homicidio. «La pregunta de por qué Hendrix tomó tantos somníferos no puede responderse con seguridad», habría dicho el forense, según The Rolling Stone. El misterio siempre permanecerá sin resolver.

Lágrimas por Robin Williams

Uno de los grandes de Hollywood nos dejó tristemente en 2014 a la edad de 63 años. De hecho, se quitó la vida. Muchos sabían que el actor cómico estaba en problemas y, al final, falleció por ‘asfixia’ con los antidepresivos que se encontraron en su sistema, según The Hollywood Reporter. Sin embargo, hubo algo más.

¿Tenía parkinson?

La autopsia reveló que la estrella de ‘Jumanji’ tenía un medicamento para el parkinson en su sistema. Muchos habían oído antes que Williams padecía la enfermedad. Sin embargo, lo que determinó la autopsia es que no tenía Parkinson en absoluto. La autopsia detectó»demencia con cuerpos de Lewy», que tiene síntomas similares y a menudo se diagnostica erróneamente como parkinson. Así lo confirmó en la primera entrevista que su esposa concedió tras la muerte del artista a la revista People.

Michael Jackson: demasiadas sustancias

Como la mayoría de la gente sabe, el cantante murió de una sobredosis de Propranolol, sustancia recetada por su médico, pero también se encontraron otros tóxicos en su organismo. Como informó The New York Times en su momento, el médico que extendía las recetas a Michael Jackson fue declarado culpable de homicidio involuntario. Pero había más datos relevantes en la autopsia.

Detalles sorprendentes

Según CNN, la autopsia reveló una serie de tatuajes que muchos desconocían, incluidos sus labios, que estaban tatuados de rosa, y su cuero cabelludo, que estaba tatuado de negro (para que sus pelucas se mezclaran perfectamente con su cabeza). También se confirmó que tenía vitíligo, queaclaraba su piel.

Brandon Lee y el disparo maldito

El hijo de Bruce Lee había seguido el camino de su padre en el mundo de la actuación, pero su vida se vio truncada cuando recibió un disparo en el set.Los Angeles Times informó de que encontraron una bala del calibre 44 en su columna vertebral.

Un grave error

Una bala real en vez de una de fogueo fue el error que acabó con la vida de Brandon Lee. Los médicos pasaron horas tratando de salvar su vida e incluso transfundieron litros de sangre, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.

Marilyn Monroe, el final más triste

La muerte de uno de los íconos más populares del mundo fue inquietante y trágica. The Mirror mostró el certificado de defunción que informa que la actriz había muerto de ‘intoxicación aguda por barbitúricos’.

Teorías diversas

No se encontró evidencia de que nadie participase en el fallecimiento pero, a la vez, se descartó una sobredosis accidental debido a la gran cantidad de barbitúricos que había ingerido, según The Daily Star. Las ambiguedades de la autopsia han dado lugar a todo tipo de teorías sobre esta muerte. Y en algunas, sí, participa John F, Kennedy.

¿Elvis está vivo?

El Rey del Rock n’ Roll murió en 1977 a la edad de 42 años. Fue encontrado en el suelo del baño por su novia en ese momento, según cuenta ATI. Los paramédicos y los médicos no lograron reanimarlo. La autopsia reveló una serie de datos sorprendentes.

Demasiados tóxicos

ATI informa que la autopsia mostró que su sangre contenía altos niveles de Dilaudid, Percodan, Demerol, codeína y otras diez drogas asombrosas. Su corazón tenía el doble del tamaño del normal y la autopsia reveló que padecía una condición genética rara que causa enfisema. Él ya tenía problemas cardíacos y las drogas alimentaron esos problema, provocando un ataque fatal al corazón.

