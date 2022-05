El código de vestimenta de este año es «Gilded glamour and White tie», es decir, un derroche de glamour de la edad dorada —a niveles teatrales— y elegancia.

Met Gala 2022: Los mejores looks del evento (Fotos)

El glamour, el lujo y la creatividad se apoderan del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en donde se celebra el evento conocido como «el Super Bowl de la moda», la Met Gala 2022.

El código de vestimenta de este año es «Gilded glamour and White tie», es decir, un derroche de glamour de la edad dorada —a niveles teatrales— y elegancia.

Kim Kardashian y su tributo a Marilyn Monroe

La empresaria lució una réplica del vestido que Marilyn Monroe lució para cantarle «Feliz Cumpleaños» al presidente John F. Kennedy en 1962. La socialité llegó acompañada de su novio, Pete Davidson, e hizo gala de lo enamorada que está, dejando atrás su mediático divorcio con Kanye West.

Rosalía derrocha glamour

La participación de los hispanos no llegó a su fin aún, la cantante española debutó en la Met Gala con un ceñido vestido blanco de Givenchy que tenía una cauda de plumas.

Dakota Johnson apuesta y pierde

Glamuroso y sensual fue el look de la protagonista de 50 sombras de Grey; sin embargo, éste no correspondía a la temática de la noche, lo que decepcionó a los críticos de moda.

La osadía de Katy Perry

La intérprete de «Dark Horse» lució un minivestido en blanco y negro con detalles en encaje y transparencias, además de unos livianos guantes de organza.

Kylie Jenner y su polémico «vestido de novia»

Kylie Jenner una de las invitadas convencionales de la noche ha dejado a todos con la boca abierta debido a su elección de este año, luciendo un vestido blanco complementado con una gorra que se adorna con lo que puede figurar un velo de novia. Los cibernautas no perdonaron a la empresaria y personalidad de reality show.

J Balvin, ¿El Pingüino de Batman?

Aunque el cantante colombiano lució un atuendo inspirado en el Gilded Glamour, su falta de originalidad decepcionó a gran parte de los internautas.

Kardashian y Travis Barker

Fieles a su estilo, la pareja lució looks en blanco y negro. La socialité opó por un croptop blanco y una falda ceñida al cuerpo. Mientras que el músico llevó un esmoquin y encima una falda de tiras.

Bad Bunny y su peinado de Cenicienta

El cantante puertorriqueño lució un espectacular look firmado por la marca Burberry y un peinado estilo Cenicienta. Sin duda fue uno de los que lograron una perfecta reinterpretación de la Edad de Oro.

Jared Leto en Gucci

Luego de ser confundido con Fredrik Robertsson, el actor y cantante por fin llegó a la gala acompañado de Alessandro Michele.

Kate Moss y su versión del esmoquin

Eiza González y su impresionante vestido

La actriz mexicana desfiló por la alfombra roja con un vestido blanco entallado de plumas. Complementó su look con un impresionante collar de diamantes, además de un peinado recogido que la hizo lucir elegante y radiante.

Anitta lleva a Brasil a la Met Gala

Se robó todas las miradas al lucir un hermoso vestido morado con un acertado diseño perfecto para la temática de este año, acompañado con un collar y detalles, ambos de perlas con la forma del vestido que acentúan una figura típica de los años 1800.

Lenny Kravitz lleva el rock a la gala

Con su característico estilo rockero, el cantante lució un traje de transparencias y mangas largas, además de una capa que le llegaba a los talones.

Elon Musk posa junto a su mamá

El fundador de Tesla también deslumbró en la alfombra roja en medio de la polémica en la que se vio envuelto a raíz del juicio de Johnny Depp en contra de Amber Heard. El empresario llegó acompañado de su madre, Maye Musk.

Billie Eilish, una duquesa Gucci

La cantante brilló en la alfombra roja con un vestido Gucci, inspirado en un cuadro de Monet y cuya silueta recuerda a los diseños de las princesas de cuentos como Cenicienta o La Bella y la Bestia. La famosa lució zapatos veganos y una gargantilla de diamantes.

Kodi Smit-McPhee y sus peculiares guantes

El nominado al Oscar generó confusión entre el público al llega con unos jeans de mezclilla, una camisa blanca a rayas y unos guantes rojos de cuero.

Hillary Clinton sorprende en la Met Gala

El traje chic de Bradley Cooper

El actor llegó con un traje sostenible de la marca Louis Vuitton. Se veía muy simple, pero chic, guapo y elegante.

Un look futurista

La extravagancia se hizo presente con el look de un personaje del que se desconoce su nombre hasta el momento. Con un diseño asimétrico en color plata, éste estilo vanguardista acaparó los reflectores.

Sarah Jessica Parker, la favorita de la noche

No cabe duda que la actriz llevó el glamour y la sensualidad de Sex and the City al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Con un grande tocado en rosa y negro le dio mayor dramatismo a su vestido strapless en blanco y negro.