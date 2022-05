México | El Tren Maya va: AMLO

“El Tren (Maya) va”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Defendió la publicación del decreto para blindar las obras prioritarias de su gobierno, “y ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo. Si no emito el acuerdo, nos paran por completo, es lo que ellos quieren”.

“Además dicen que no hay permiso, la famosa MIA, lo que es la (Manifestación de) Impacto Ambiental, parte del permiso, del acuerdo fue para que se tuviese tiempo y se hicieran bien las cosas porque nadie quiere, nadie destruir el medio ambiente, a lo mejor ellos sí, nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas”, argumentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aseguró que la “lluvia de amparos” para frenar al Tren la van a resolver con la misma estrategia que utilizaron con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), “todavía no llega a rebasar el número de amparos que se presentaron”.

“Ahí fueron muchísimos y se resolvieron porque no son los propietarios, en este caso no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios, son seudo ambientalistas, cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes y mañana o pasado vamos a hablar de eso asunto porque es increíble la destrucción del medio ambiente ahí en donde ellos se están oponiendo al Tren Maya, increíble, solo que esa destrucción la llevan empresas acostumbradas a coptar a todo el que se deja”, comentó

“El Tren Maya es una obra importantísima para el desarrollo del sureste (…) Vamos a enfrentar a estos grupos de intereses creados, esos voceros y achichincles, pero el Tren Va”, aseguró.

Tras recordar que hace 20 años cuando fue jefe de gobierno se compraron trenes para Metro de la Ciudad de México, dijo que el compromiso fue que los vagones del Tren Maya se construyan en Ciudad Sahagún, Hidalgo, para crear empleos.

“Ayer fuimos a firmar el compromiso de cumplimiento en tiempo y forma, tiene que entregar el primer tren para el Tren Maya en julio del año próximo, el primero, y así mes con mes van a ir entregando porque vamos a inaugurar el diciembre del año próximo”.