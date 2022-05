Psuv celebrará en La Guaira los dos años del fracaso de Operación Gedeón 

1392077

La Guaira. El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) celebrará el fracaso de la llamada Operación Gedeón, que comenzó con un supuesto desembarco fallido en las costas de Macuto, el 3 de mayo de 2020.

Aunque no se han realizado anuncios oficiales, fuentes del Psuv confirmaron a El Pitazo que se realizará un acto a las 5:00 am del martes 3 de mayo en las costas litoralenses, pero no en Macuto, sino en la plaza Bolívar-Chávez de La Guaira, capital del estado Vargas. En el lugar será develado un monumento «para celebrar los dos años del triunfo del gobierno de Nicolás Maduro contra el intento de invasión que buscaba la Operación Gedeón», aseguró una de las fuentes.

De llegar a realizarse, el acto estará presidido por el vicepresidente del Psuv y diputado electo a la Asamblea Nacional de 2020, Diosdado Cabello. El líder político encabezaría un acto que contará con un cohetazo, similar al realizado en días pasados en el distribuidor Altamira de Caracas.

Mientras, en la plaza Bolívar-Chávez se apreciaron los preparativos este lunes, 2 de mayo, con la colocación de una lancha en la que, supuestamente, vinieron los mercenarios que formaban parte de la Operación Gedeón. La lancha, convertida ahora en «objeto histórico», será colocado en un espacio de la plaza que es una suerte de mirador.

La lancha que supuestamente fue usada hace dos años en la Operación Gedeón fue trasladada a la plaza Bolívar-Chávez de La Guaira para «la conmemoración del intento fallido de invasión», que celebrará el Psuv l Foto: Cortesía.

Nadeska NoriegaGran Caracas

