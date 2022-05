Chile | Acoso, viajes con secretaria y favores a empresario peruano: La nueva demanda que complica al Alcalde de Antofagasta

La ex administradora municipal de Antofagasta, Yamile Guzmán, presentó una demanda por acoso laboral contra el municipio de Antofagasta, representado por el Alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Chile Vamos), donde realizó duras acusaciones contra el edil.

En el escrito presentado por la abogada, al cual tuvo acceso este diario, quien fuera parte del equipo de confianza del edil, reafirmó varias denuncias que ya realizara en otra acción judicial el ex asesor jurídico del municipio, Marco Ascencio.

Guzmán indica en la demanda que el alcalde Velásquez desconoce funciones propias del cargo y que prioriza “la emisión de permanentes declaraciones públicas, grabación de videos, utilización de redes sociales, emisión de transmisiones y otras actividades públicas –en las que en algunos casos se hacían afirmaciones que no se correspondían con la realidad“.

VIAJES CON SECRETARIA USANDO FONDOS PÚBLICOS

Yamile Guzmán indica que uno de los hechos que gatillaron los actos de acoso laboral en su contra, fue “La designación de doña Yessenia Collao, quien es pareja del Alcalde, como secretaria de la alcaldía; quien además acompaña en sus viajes fuera de la Región al Sr. Velásquez (viajes que no siempre tenían un objetivo, o propósito, de interés municipal)“.

“Con la finalidad de evitar reproches y/o acusaciones por estos hechos, se le propuso insistentemente un cambio en las funciones de la Srta. Collao, trasladándola desde el cargo de secretaria a asesora de gabinete, de manera que se revistieran de legalidad los constantes viajes que ambos realizaban, todos costeados con presupuesto municipal“, agrega.

Cabe destacar que en conversación con el programa “Hola Chile” de La Red -ya que no atiende requerimientos de los medios regionales- el Alcalde Jonathan Velásquez admitió que efectivamente viajó a Santiago con su secretaria y miembros de su equipo cercano aunque indicó que no fue para asistir a un casino de juegos, como acusó el ex asesor jurídico del municipio, Marco Ascencio.

FACILIDADES A EMPRESARIO PERUANO AMIGO DEL ALCALDE

Asimismo, Yamile Guzmán acusa en la demanda que al iniciar el trabajo en conjunto con Velásquez “tomo conocimiento de su amistad con el Sr. Edy Peña, de nacionalidad peruana, quien es dueño en la ciudad de un conjunto de restoranes llamados “Chimú”. Dicha información se me entrega en el marco de una solicitud que estaba tramitando el Sr. Peña ante la municipalidad, a la cual debía darse “celeridad” en su tramitación y aprobación, por instrucción del alcalde“.

La instrucción habría sido autorizar al empresario la instalación de quitasoles fuera de sus restaurantes durante la pandemia, saltando el conducto regular y diferentes a los autorizados por la ordenanza respectiva.

La ex administradora municipal indica en el texto que al plantear a alcalde esta irregularidad el edil habría expresado su molestia en un grupo de Whatsapp denominado “equipo chico del alcalde” señalando: “Nooo poh! No lo hicieron bien poh, se demoraron dos meses en hacer la cuestión y la hicieron mal, si ayer le sacaron parte por poner esos fierros o por… pucha si se supone que él tenía una estructura que había autorizado Secoplan y que estaba todo en orden poh… y ahora dicen que no puede poner como cuatro quitasoles…entonces igual… está malo poh“.

Indica además que el administrador de redes sociales y actual jefe de gabinete (contra quien pesan graves denuncias), Diego Yañez Zuvic, habría asumido irregularmente la función de ocultar documentos municipales, cuando Yamile Guzmán asumió como Alcaldesa Subrogante reemplazando a Velásquez, quien estaba de viaje.

La ex administradora acusa además irregularidades en su despido y que incluso no se respetó su licencia médica por encontrarse embarazada y que recibió amenazas desde un teléfono celular.

Frente a estos hechos cita una serie de vulneraciones a la legislación y solicita ser reintegrada a sus funciones, ya que fue relevada de su cargo estando con licencia médica por su embarazo, una indemnización por daño moral que asciende a $36.000.000 y que se ordene al alcalde Jonathan Velásquez tomar un curso sobre respeto de los derechos fundamentales, además de efectuar una declaración de disculpas públicas a la funcionaria en un diario de circulación nacional o regional.

DEMANDAS DE EX ASESORES CONTRA JONATHAN VELÁSQUEZ

No es la primera demanda que presentan ex asesores de confianza del alcalde, ya que el abogado Marco Felipe Ascencio, otrora asesor de máxima confianza del Alcalde Jonathan Velásquez, también presentó una demanda de tutela laboral al Juzgado de Letras del Trabajo y ha abierto una verdadera caja de pandora revelando antecedentes desconocidos del manejo de “la interna” en el municipio.