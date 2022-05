Digitel reajusta monto de sus planes

La compañía de telefonía móvil, Digitel, ha ejecutado un nuevo ajuste de precios a sus dos planes disponibles para todos los clientes de la empresa de telecomunicaciones, dicho aumento en el costo de sus planes presenta fecha de marcaje del mes de mayo 2022.

Desde la plataforma de autogestión, Digitel en línea, se pueden apreciar el nuevo ajuste de los planes Inteligente Plus 1.1 GB y Plan Radicall Plus. Recordando que días atrás dicha plataforma se encontraba en mantenimiento, como ha sido costumbre a inicios de cada mes.

Precio de Planes Digitel – mayo 2022

A continuación dejamos las nuevas tarifas correspondientes al mes de mayo.

Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 6Radicall Plus: Bs. 2

Plan Radicall Plus – Mayo 2022

Plan Inteligente Plus 1.1 GB – Mayo 2022

Por otro lado, debemos resaltar que el plan Inteligente Plus 1.1 GB cuenta con 1126 megabytes para navegar, 1000 minutos para llamadas a cualquier operadora nacional y 1000 SMS. Mientras que el plan Radicall Plus, es el plan básico que tiene la compañía y los costos dependerán del consumo del cliente.

Por ahora, Digitel no ha iniciado la incorporación de los nuevos planes que se espera ofrecer la compañía, tal como anunciaron algunas semanas atrás en su reunión sostenida con los medios de comunicación, donde dieron importante anuncios relacionados con las mejoras que espera tener la empresa, así como también la incorporación de nuevas tecnologías a su plataforma tecnológica.

Cabe destacar que durante la reunión se habló de la pronta incorporación de la tecnología 5G en su plataforma, así como también las mejoras de los sistema de respaldo de energía en sus distintas radiobases en todo el territorio nacional, por otro lado, también se pudo conoció que la compañía espera la adición de nuevos planes con la integración de los servicios de streaming más populares como lo son Netflix y Spotify, además de ofrecer servicios clouds.

