«E.T.» de Steven Spielberg cumple 40 años

Cuando Steven Spielberg tuvo un descomunal éxito con Encuentros cercanos del 3er tipo y un traspié con 1941, fue a lo seguro filmando una producción de su amigo George Lucas llamada Los cazadores del arca perdida. Pero en su cabeza venía dando vueltas un proyecto de ciencia ficción que terminaría convirtiéndose en E.T., el extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982). En un comienzo no había mucho apoyo al proyecto y aunque parezca increíble hoy, a Spielberg le costó conseguir un estudio que le diera luz verde a la película. Se trataba de un proyecto muy personal y arriesgado y aun así se convertiría en una de las películas más taquilleras en la historia del cine, cumpliendo ya 40 años.

La historia tiene dos protagonistas. Por un lado un extraterrestre que es dejado atrás por sus pares cuando estos son descubiertos por Agentes del Gobierno de Estados Unidos. Por el otro, un niño solitario llamado Elliott, que vive con sus hermanos y su madre y cuyo padre los ha abandonado. Un día Elliott descubre en el cobertizo del jardín de su casa a E.T. y luego del miedo y la sorpresa, se convierte en su mejor amigo. Allí comienza una serie de aventuras en las cuales los niños le esconden a los adultos la existencia del extraterrestre mientras tratan de buscar la manera de ver cómo puede este comunicarse con su planeta.

La película representa como ninguna otra el mundo del director y su cariño por los géneros cinematográficos. Su admiración por John Ford se manifiesta con una escena en la que ET mira El hombre quieto (The Quiet Man, 1952) protagonizada por John Wayne y Maureen O´Hara, y Elliott besa a una nena imitando el famoso beso de aquel film. También hay citas a la saga de La guerra de las galaxias, en un duelo silencioso entre dos amigos taquilleros. Fue La guerra de las galaxias (1977) la que rompió los récords de Tiburón (1975) y finalmente Spielberg volvió a ganar cuando E.T. le sacó a la saga de George Lucas el primer puesto en la taquilla de todos los tiempos.